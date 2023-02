Juez federal visitó a las mujeres mapuches con arresto domiciliario en Bariloche

Las cuatro mujeres mapuches que permanecen desde hace varios meses con detención domiciliaria, procesadas por una usurpación de tierras en Mascardi, mantuvieron este lunes un encuentro con el juez federal de Roca Hugo Greca, a quien le reclamaron cara a cara por su excarcelación.

El juez les manifestó que lo podría evaluar llegado el caso de acuerdo a los elementos que existen en el expediente, pero que el pedido en ese sentido nunca llegó a su despacho. Les recomendó que lo presenten por escrito y a través de sus abogados, aunque nada impide que lo hagan en forma personal y sin asistencia letrada, según les aclaró.

La reunión se realizó en la ruka mapuche ubicada en el barrio Ñireco, donde las mujeres permanecen alojadas con sus hijos desde octubre pasado, cuando las fuerzas de seguridad desalojaron el predio que ocupaba la lof Lafken Winkul Mapu.

El juez sorprendió con decisión de visitar en persona el lugar de detención de las mujeres mapuches, donde se presentó con un secretario y una discreta custodia que permaneció afuera de la vivienda.

Hubo en algún momento intercambios cargados de tensión debido al rechazo abierto de las mujeres a la persecución judicial y a la causa que les iniciaron por ocupar las tierras de Parques Nacionales a fines de 2017.

El juicio oral por esos hechos comenzó en diciembre y está a cargo de Greca, quien decidió suspenderlo hasta mayo próximo, a la espera de los resultados de una “mesa de diálogo” promovida por el gobierno nacional con la comunidad mapuche y sus organizaciones de apoyo.

Las detenidas son Betiana Colhuan (identificada como machi o autoridad espiritual), Luciana Jaramillo, María Ardaiz Guenumil y Romina Rosas, quien fue detenida con un avanzado embarazado y ya dio a luz.

Cumplida la entrevista, Greca se negó a hablar RÍO NEGRO. En el diálogo que mantuvo con las mujeres les explicó que debían en todo momento “estar a juicio” y que la transgresión de esa regla tiene consecuencias. “Si las cito a juicio tienen que venir a juicio. Fue, es y va a seguir siendo así -les indicó, en referencia a algunas ausencias y reticencias anteriores-. Por esa sencilla razón es que están hoy con prisión preventiva”.

Denuncias por presuntas agresiones durante el desalojo

Betiana Colhuan le dijo que no eran solo un grupo de mujeres detenidas sino “mujeres con niños, que también están presos” . Dijo que durante las detuvieron en el desalojo del pasado 4 de octubre los niños fueron golpeados y “todavía no se recuperaron”. También le contó al juez que fueron agredidas, amenazadas con armas de fuego y que ellas no tenían más que piedras. “Esa causa no es mía”, les dijo Greca por toda respuesta.

Las mujeres le advirtieron que si no fueran por los niños no hubieran acatado la prisión domiciliaria. “Ya hubiéramos ido como sea a nuestro territorio -insistieron-. No estamos para vivir humillándonos. Preferimos morir peleando”.

Greca les reiteró que presenten sus planteos de modo formal en su juzgado y les aconsegó hacerlo con un abogado. “¿Si presentamos la excarcelación la van a leer? -preguntó Colhuan-. Porque parece que ni leyeran”.

"Mandan a asesinar a nuestra gente"

El grupo de detenidas contó con el apoyo de otras mujeres solidarias con su lucha. Una de ellas, María Nahuel, quien es la madre de Betiana y forma parte de la comunidad mapuche Colhuan Nahuel, del barrio Virgen Misionera de Bariloche, le pidió a Greca, antes de que se retire, una consideración especial por la cultura de los pueblos originarios. “Aprendan del pueblo mapuche, nosotros aprendemos de su ley, pero ustedes aprendan también. No manden a asesinar a nuestra gente y menos por la espalda”.

Cuando la entrevista terminó el cronista de este diario les pidió una impresión final a las mujeres, pero se declararon poco dispuestas, porque -a su entender- el diario RIO NEGRO “no cuenta la verdad” sobre el conflicto. “Es un diario fascista, que estigmatiza al pueblo mapuche”, dijo una de las mujeres que permanecen detenidas.

Y continuó: “Nuestro pueblo está siendo segregado desde hace mucho tiempo y no han contado la verdadera historia. Nunca hay un muerto del Estado, siempre somos nosotros. La misma policía mata a sus propios compañeros, como pasó con Lucas Muñoz. Nuestra lucha es digna, no somos delincuentes. No somos terroristas”.