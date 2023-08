Juicio por el crimen de Rafael Nahuel: «La bala que lo asesinó pertenece a la Prefectura»

«De las mismas pericias, apoyadas por la defensa, surge que la bala que asesinó a Rafael Nahuel pertenece a la Prefectura«. El abogado de los padres del joven mapuche asesinado en Villa Mascardi, Rubén Marigo, descartó la declaración de los albatros de la Prefectura que manifestaron que a Rafael Nahuel lo mataron sus compañeros.

Esta semana culminaron las dos primeras audiencias del juicio oral y público por el homicidio agravado de Nahuel, que murió al recibir un disparo de arma de fuego el 25 de noviembre de 2017, en Villa Mascardi. Continuará la semana entrante.

«Lo más llamativo es haber podido llegar al juicio oral después de 6 años. Más allá de la acción dilatoria del proceso, pudimos comenzar la etapa de la prueba propiamente«, dijo Marigo.

Volvió a cuestionar que el juicio se lleve a cabo en Roca y no en Bariloche, la ciudad donde se produjo el crimen y donde viven los padres de Nahuel. «Nos perjudica enormemente desde el punto de vista económico y de orgaizanización para trasladarnos hacia allá. Es una limitación al derecho de acceso a la justicia. El argumento es la falta de jueces y la complejidad de las tareas que tienen. Pero sostenemos que es una obligación de la justicia. Es más fácil que se traslade el tribunal que todos nosotros«, indicó y advirtió que un informe socioambiental demuestra la vulnerabilidad socioeconómica de la familia de Rafael Nahuel.

Marigo también cuestionó que los cinco prefectos del grupo albatros que están imputados -Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García- no estuvieran presentes durante el inicio del juicio. «Nos opusimos al Zoom porque era un medio lógico en la pandemia, pero ya es una etapa superada«, dijo.

Las audiencias continuarán la próxima semana. Marigo se mostró confiado en poder demostrar «el homicidio doblemente agravado por el uso de armas y por haber sido efectuados por fuerzas de seguridad«. Pero advirtió también declaraciones discriminatorias hacia el pueblo mapuche por parte de los dos albatros que prestaron declaración. «Quienes hicieron uso del derecho a hablar en la indagatoria tuvieron un sesgo claramente autoritario y discriminatorio. Esto agrava aún más el hecho«, señaló el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche.

En la segunda audiencia, tanto Pintos como Sosa dijeron no tener dudas de que Rafael Nahuel “lo mataron sus compañeros, ya que nosotros estábamos disparando de frente y el disparo que lo impactó entró por la espalda, por su retaguardia”.

Respecto a estas declaraciones, Marigo consideró que «era obvio que podían decir cualquier cosa. Pero es imposible. La bala que asesinó a Rafael Nahuel pertenece a la Prefectura así como los otros 130 proyectiles que se encontraron en el lugar«.

«Además, no hubo heridos de Prefectura. Esto demuestra que tampoco hay un exceso en legítima defensa porque no hay un enfrentamiento. Hay una caza en la montaña que termina con el asesinato de Rafael y heridas en otros dos mapuches que no murieron de casualidad. Los cinco albatros dispararon y son responsables de la muerte de Rafael Nahuel», concluyó.