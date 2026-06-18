Juicio por jurados en Neuquén: juzgan a un hombre por abusar de una familiar durante 19 años

Un jurado popular compuesto por 16 integrantes (12 titulares y 4 suplentes) comenzó a juzgar formalmente hoy a un hombre, identificado por sus iniciales J.R., acusado de haber abusado sexualmente de una mujer de su entorno familiar durante casi dos décadas y de cometer el delito de corrupción de menores.

La acusación pública está liderada por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, junto a la asistente letrada Cecilia Sabatte y la agente Carolina Muñoz, en representación del Ministerio Público Fiscal. A este pedido de justicia se sumó el abogado particular Carlos Caroselli, quien interviene en el proceso como querellante en representación de la víctima.

Durante el alegato de apertura, el fiscal Breide Obeid fue contundente ante el tribunal popular:

“A lo largo del juicio vamos a demostrar que los hechos ocurrieron, que la persona que se encuentra acusada es un manipulador y que es culpable”.

Las claves de la acusación y una millonaria producción de prueba

De acuerdo con la investigación penal, la fiscalía intentará probar que J.R. sometió a la víctima de manera sistemática desde que era una niña y hasta su etapa adulta. Los aberrantes hechos se cometieron principalmente en la vivienda donde convivieron hasta el año 2020, aunque también se extendieron a oficinas de empresas propiedad del imputado, hoteles durante viajes y un camión utilizado para el transporte de mercadería.

Debido a la complejidad y la extensión temporal del caso, el debate —dirigido por el juez técnico Marco Lupica Cristo— fue programado para desarrollarse entre hoy y el 2 de julio. A lo largo de las jornadas, se espera la declaración de aproximadamente 40 testigos, entre los que destacan el testimonio de la propia víctima, sus familiares, peritos psicológicos y profesionales de diversas áreas que intervinieron en el caso.

Los delitos imputados a J.R. son el abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental, por tratarse del encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando una situación de convivencia preexistente.

Todo lo anterior en concurso ideal con corrupción de menores continuada, en carácter de autor.



Una defensa que intentó eludir el banquillo

El inicio del debate estuvo marcado por una fuerte puja técnica. Previo a la selección del jurado, la defensa de J.R. planteó que el acusado padecía una enfermedad que supuestamente le impediría afrontar el proceso judicial.

Sin embargo, tras una serie de exhaustivos estudios médicos impulsados por el Ministerio Público Fiscal, el juez de garantías Juan Manuel Kees desestimó el planteo, resolvió que el acusado se encuentra en perfectas condiciones psíquicas y físicas, y declaró que es plenamente apto para enfrentar el debate.

Una vez que concluya la recepción de las pruebas y los alegatos de clausura, los 12 ciudadanos titulares del jurado popular se retirarán a deliberar para dictar un veredicto de «culpable» o «no culpable». En caso de hallarlo responsable, será el juez Lupica Cristo quien determine los años de pena que le corresponderán cumplir en prisión.