De blanco, los destinos de la cordillera alimentan la expectativa de una temporada hasta septiembre

Una última nevada en Bariloche y en la región cordillerana aportó un manto blanco aún más intenso en los cerros, pero también cubrió cada rincón de las ciudades garantizando la postal blanca que rápidamente se viraliza por las redes sociales. El impacto doblemente positivo deslumbra a los turistas, pero, por otro lado, atrae potenciales visitantes para las próximas semanas. La cantidad y calidad de nieve abre la perspectiva de que la temporada puede prolongarse hasta septiembre.

Bariloche se mantiene como uno de los destinos preferidos de esta temporada invernal. Queda reflejado con unos 120 vuelos durante los fines de semana.

Según los informes de “Boca de Urna Alojamientos” elaborados por el Departamento Técnico y Estadístico de la Secretaría de Turismo de Bariloche, la ocupación general pasó del 81% en la semana previa al 13 de julio, al 85% y alcanzando el 90,1% entre el 20 y el 26 de julio. Esto representa un incremento acumulado de 9,1 puntos porcentuales.

Los últimos días de julio, la ocupación alcanzó el 96% en la zona centro, 86% en avenida Bustillo, 87% en avenida Pioneros, 76% en Circuito Chico y 79% en la zona de Catedral.

El mercado nacional tiene fuerte peso durante la temporada invernal, especialmente con público de Buenos Aires. El turismo brasileño también sigue siendo significativo, con un aumento de las conexiones aéreas directas entre ambos países.

Una nueva nevada cubre Bariloche en agosto. Foto: Marcelo Martínez

Según informaron desde el Emprotur, el movimiento también se observa por fuera de los centros de esquí, a través de la excursiones lacustres y terrestres, paseos por Circuito Chico, Cerro Otto, Cerro Campanario, la gastronomía y la chocolatería. «Uno de los puntos fuertes del destino es precisamente la posibilidad de distribuir las actividades durante toda la estadía«, sintetizó Natacha Vázquez, directora ejecutiva de Emprotur y acotó: «Hay quienes vienen especialmente a esquiar, pero también familias y grupos que disfrutan un día en Catedral, otro en Otto o Piedras Blancas, hacen excursiones, suben al Campanario, recorren la ciudad y aprovechan la gastronomía. Esa variedad hace que Bariloche pueda ofrecer una experiencia de invierno muy completa”.

Ahora Bariloche se prepara además para la Fiesta Nacional de la Nieve, del 13 al 16 de agosto.

El cerro Perito Moreno en El Bolsón acumuló 20 centímetros en la base y 30 centímetros en la cumbre. Pero la oferta también se diversifica en esta localidad. Los turistas visitan el cerro Piltriquitrón y el Bosque Tallado. Otra de las caminatas sugeridas es la del cerro Amigo, al que también se puede acceder en auto. Ofrece una vista panorámica de 360 grados de El Bolsón extendido en el valle, la cordillera nevada y el imponente Piltriquitrón.

Una nueva nevada cubre Bariloche en agosto. Foto: Marcelo Martínez

Villa La Angostura mantiene un 31% de ocupación en los primeros días de agosto y destacaron que el cerro Bayo se mantiene con buena cantidad de nieve.

«Hay buena demanda de los paseos lacustres con salidas al Bosque de Arrayanes, además de otras rutas como la del perilago (la otra margen del lago Nahuel Huapi). Una excursión muy elegida es la caminata con raquetas, que permite hacer trekking sobre la nieve en varios puntos como Cerro Bayo, Belvedere, O’ Connor y en el límite con Chile (son paseos guiados con equipamiento y una pausa de infusiones y pastelería)», describió Lorena Reumann, subsecretaria de Turismo de Villa La Angostura. También se elige el descanso. «Disfrutan de las tardes a paso lento, de las comodidades de la excelente hotelería y gastronomía local, las cafeterías y casas de té», dijo.

Reumann coincidió en que las recientes nevadas permitirán extender la temporada invernal. Para agosto, están previstos varios eventos gastronómicos y hoy comienza la competencia internacional de Freeride en Cerro Bayo. «Es un evento de nicho, pero muy interesante en el marco de la agenda anual de Villa La Angostura, que busca continuar fortaleciéndose como Capital Provincial del Deporte de Montaña, a través de una diversidad de eventos deportivos en diferentes disciplinas», expresó.

Villa La Angostura, con todo tipo de ofertas invernales. Foto: gentileza

Vivir la nieve

«Hoy Caviahue Copahue está completamente vestido de blanco. La nieve cubrió el pueblo, los techos, las calles y los bosques de araucarias. La postal del lago, las montañas y el volcán Copahue y los pehuenes cargados de nieve es inigualable«, valoró Lara Rodríguez, subsecretaria de Turismo de Caviahue Copahue, al noroeste de Neuquén, que alcanza entre un 60 y 80% de ocupación durante este invierno.

Caviahue-Copahue, al noroeste de Neuquén. Foto: gentileza

Los visitantes llegan principalmente de distintos puntos de la provincia del Neuquén, Buenos Aires, Córdoba y otras localidades de la Patagonia, además de brasileños. «El centro de esquí está entre las actividades más elegidas, es considerado como familiar y para principiantes con una buena calidad de nieve. Pero además, se eligen las caminatas con raquetas, esquí de fondo, paseos en motos de nieve y vehículos adaptados, los recorridos por los bosques milenarios de pehuenes«, enumeró Rodríguez.

Además, la propuesta Termas Nieve permite sumergirse en aguas mineromedicinales, rodeadas de nieve y al pie del volcán, a 18 kilómetros de Caviahue. «Lo más especial de este lugar es que no se trata solamente de ver nieve, acá se vive la nieve. Salís del alojamiento y encontrás un pueblo de montaña completamente nevado», planteó Rodríguez.