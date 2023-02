La Defensa Pública de Neuquén tiene su propio gabinete de criminalística

El Ministerio Público de la Defensa de Neuquén se convirtió en el primero del país en contar con su propio gabinete de criminalística y medicina legal. «El fortalecimiento de las áreas de investigación de la defensa pública vienen a garantizar la tutela judicial efectiva», dijo en la inauguración la defensora general Vanina Merlo.

El nuevo gabinete cuenta con «maletines para lugar del hecho/escena del crimen, maletines de levantamiento de rastros, cámaras fotográficas de última generación, macroscopio comparador, lupas binoculares y kit de luces forenses».

Los encargados del Servicio de Gestión Penal explicaron que este equipamiento «permitirá actuar en pericias balísticas, documentológicas, planimétricas y accidentológicas, además de intervenir en el campo de la medicina legal».

Hasta ahora sólo el Ministerio Público Fiscal contaba con herramientas de este tipo en Neuquén.

Homenaje al anterior defensor general

A la inauguración asistieron, además de Merlo, el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia; el ex Defensor General, Ricardo Cancela (el gabinete lleva su nombre); la Secretaria Penal, María Luisa Andrada; el Coordinador provincial del Servicio de Gestión Penal, Horacio Ronda; la ex Secretaria Civil y Nuevos Derechos del MPD, Mónica Barrutia; jueces del fuero penal, policías provinciales e integrantes de la Defensa Pública. Y a través de la plataforma Zoom participaron representantes de distintos MPD´s de todo el país y de la Defensoría General de la Nación.

«Este gabinete representa un hito en la historia de la Defensa Pública, no sólo de nuestra provincia, sino a nivel nacional», destacó la Defensora General. Al referirse a la figura de su antecesor en el cargo, Merlo manifestó: «Hoy es un referente que marcó un rumbo e hizo huella, pero que fundamentalmente construyó un equipo profesional que no me canso de reconocer».

A su turno, Busamia subrayó que «estos hitos permiten repasar cómo se llegó a este punto», y reconoció la «enérgica defensa que hizo Ricardo Cancela durante su gestión al frente del MPD, y cómo trabajó en pos de la igualdad de armas», esto es la paridad de facultades investigativas -y los medios para hacerlo- con la parte acusadora.

Añadió que desde el comienzo de su gestión, en 2012, desplegó «un proyecto colectivo, que permitió que se entendiera la importancia de una autonomía real de la defensa pública».

Reconversión y fortalecimiento

Antes, Horacio Ronda, Coordinador provincial del SGP, realizó una reseña histórica de cómo se desarrolló el SGP, el cual «nace en 2014, y a partir de 2016 inicia una reconversión, que implicó un fortalecimiento en materia de recursos humanos y técnicos, y un desarrollo territorial, llegando a todas las circunscripciones de la provincia».

En esta evolución destacó el trabajo y acompañamiento de la Secretaria Penal de la Defensoría General, María Luisa Andrada. La Defensora Pública de la II circunscripción judicial (Cutral Co), Vanessa Macedo Font, puso en relieve que «este gabinete permite visibilizar el trabajo de la Defensa Pública, y pone en valor la importancia del artículo 135 del Código procesal penal en cuanto a las facultades investigativas». Y valoró el trabajo del SGP: «Es un servicio que las y los defensores tenemos a mano, y es de mucha utilidad porque nos permite desplegar una investigación que siempre es seria y profesional».