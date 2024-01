La querella de Ávalos buscará medidas de protección ante las indagatorias sin detenciones en Neuquén

«Lo importante es que pudimos acreditar cómo funcionaba el boliche, el rol jerárquico que había en el lugar y el comportamiento de los patovicas, el rol de la policía y cómo se comportaban cuando interceptaban a alguien. A Avalos lo interceptaron, le pegaron y luego lo desaparecieron«, dijo ayer el abogado querellante de la familia de Sergio Avalos, Leandro Aparicio.

La querella analiza pedir la prisión preventiva de algunos de los acusados de la desaparición de Ávalos que comenzarán en febrero a asistir a las indagatorias. Por las penas altas de la imputación en la causa, temen que alguno de los citados se fugue o amedrente a otros imputados antes de que declaren.

«Algunas de las personas estuvieron a poco de decir lo que sabían, lo pueden hacer ahora y tal vez tendríamos más información de lo que tenemos», dijo Aparicio y apuntó a aquellos que «no tuvieron la responsabilidad principal de lo que pasó y que podrían estar amenazados» a partir del avance de la investigación ordenada en este punto por Villanueva, con citaciones indagatorias.

Aparicio dijo que con más de 130 testimonios logrados a lo largo de 4 años de trabajo querellante, pudieron establecer el modus operandi de ex militares y policías que no están en actividad y que fueron parte de la custodia de Las Palmas. Agregó que «nada de lo que pasaba en el lugar, era desconocido para Nardadone», dijo el abogado en referencia al dueño del lugar) Pedro Nardadone, el último de los imputados que fue citado a indagatoria en marzo.

De la misma manera habló de Patricio Sesnich, el jefe de custodios citado para el último día de febrero, de quien recordó su labor en la empresa de cobranzas, en la que «todos, de alguna manera, tenían que pagar». Evaluó que era una de las personas de las que se sospecha que podría afectar el testimonio de terceros.

Aseguró que el avance en esta etapa fue considerado bueno pese a que esperaban que el procedimiento de citación de los responsables fuera otro, para evitar fugas y entorpecimientos. Consideraron que faltan responsables en la citación y no descartaron plantear nuevas medidas al juzgado.

A 20 años de la desaparición del estudiante universitario que salió a bailar y no regresó tras haber sido visto en el boliche el 14 de junio de 2033, el abogado querellante dijo que fue importante el trabajo técnico que se hizo con los videos de las cámaras que había en el bailable de Primeros Pobladores 2015. «Las pericias respecto de las filmaciones, dieron su fruto», sostuvo.