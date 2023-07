Las Palmas: la desaparición de Sergio Ávalos se trató en el Deliberante de Neuquén

«Después de tantos años de silencio de las instituciones como el Concejo Deliberante, que tengan en su programa tratar la desaparición de Sergio, fue una sorpresa agradable», dijo Asunción Ávalos, el padre del estudiante de Economía desaparecido hace 20 años en el bailable que llevó el nombre de «Las Palmas». «Está probado que Sergio estaba en Las Palmas» reafirmó la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile durante su intervención en la sala de comisiones.

La rectora explicó el acompañamiento a la familia Avalos por parte de la UNCo y el respaldo de la institución en la búsqueda de justicia por el esclarecimiento de la desaparición, el 14 de junio de 2003.

Recordó que es un delito que continúa cometiéndose hasta que se sepa qué pasó y que la investigación sigue su curso. Les dijo a los concejales que, como miembros de una institución en una comunidad política, tienen responsabilidad en el esclarecimiento en cuanto a «sostener el proceso de investigación, antes que avanzar y tapar» el lugar en el que fue probado que se lo vio por última vez.

La comisión de Obras Públicas se reunió para debatir el expediente en el que se busca prohibir la reapertura del local ubicado en Primeros Pobladores 2 015 como gastronómico bailable, con el nombre de «Sens» y bajo la administración de un nuevo dueño que hizo un contrato de comodato con el propietario. El lugar fue clausurado por la municipalidad, se le cortó la energía eléctrica y fracasó el intento de reinauguración mediante acciones judiciales.

«Ese lugar no debe ser tocado hasta no saber qué pasó con Sergio», dijo la familia

Pero el abordaje de la familia Ávalos en el Concejo no fue si correspondía la prohibición. «Planteamos que ese lugar no debe ser tocado hasta no saber qué pasó con Sergio, hasta tener el juicio y los culpables condenados. Les pregunté por qué se abrió un boliche en ese lugar si había una prohibición desde el año 94″ dijo su hermana Mercedes Ávalos. No hubo una respuesta clara, indicó.

Recordó que «Las Palmas»se abrió con excepciones autorizadas por el Concejo Deliberante y que si no se hubiera extendido «Sergio no estaría desaparecido, se dieron habilitaciones especiales para abrir. Les planteamos que busquen la forma para que el lugar no sea abierto hasta que la causa no esté resuelta: hasta no tener los responsables presos «.

Recordó que la desaparición de su hermano demoró 10 años en dejar de ser considerada una búsqueda de persona. «Se comprobó que ingresó a ese boliche y de allí no salió; ahora son las autoridades las que pueden ver las condiciones y que ese lugar no se abra porque el día de mañana se puede utilizar como espacio de memoria; no queremos que se considere que la familia está imponiendo las personas que pueden contratar, comprar o alquilar ese lugar: ese lugar no se tiene que tocar hasta que no se sepa qué pasó con Sergio».

«La convocatoria (a los familiares) nos parece tardía», afirmó Priscila Otton

Las concejalas Cecilia Maletti (LdS) y Priscila Otton (Fitu ) que plantearon la invitación en la comisión destacaron la importancia de la presencia de Mercedes y Asunción Avalos en el recinto. «La convocatoria nos parece tardía», dijo Otton, quien destacó la postura clara de establecer cuál será el destino del lugar cuando se esclarezca la desaparición forzada.

Con insistencia se buscó remarcar la desaparición del estudiante en el boliche en 2003 por las declaraciones periodísticas del dueño de Las Palmas, Pedro Nardanone, que puso en duda este punto, con hipótesis cruzadas durante la investigación inicial de paradero de persona que luego fueron desestimadas tras la definición de la Corte Suprema de remitir la causa al fuero federal.

«Ese lugar se debe resguardar y cualquier cosa que se haga, debe estar pensada desde una perspectiva de Derechos Humanos. Se constató que Sergio estuvo en Las Palmas, como es un lugar privado hay que pensarlo bien, pero ese lugar debe ser resguardado hasta que termine el juicio: cuando tengamos claridad de qué pasó con Sergio, pensar un lugar de memoria para que no suceda nunca más», sostuvo Cecilia Maletti quien destacó la relevancia de la exposición del padre de Sergio Avalos, Asunción, y que fuera escuchado por las autoridades.

«Sergio es un desaparecido en democracia y tenemos que dar respuesta como sociedad», insistió Maletti en tanto destacó que «en ese lugar no puede haber una fiesta hasta que esto se esclarezca».