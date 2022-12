Murió por caer contra una reja, cuando huía de la policía en Neuquén: no encuentran el arma

Este viernes hubo novedades sobre la investigación alrededor de la muerte de Emanuel Cárdenas, el joven que cayó contra una reja mientras huía de la policía en Neuquén. Su caso tomó relevancia nacional por las circunstancias y en la zona el interés es muy alto porque su familia, reconocida en el ámbito político, denunció abuso policial. En las requisas no hallaron el arma con el que los uniformados aseguran que los amenazó.

La fiscal a cargo de la investigación es María Eugenia Titanti, quien detalló el resultado de la requisa del auto en el que Cárdenas escapaba junto a su amigo. Ambos jóvenes, contaron sus familiares, habían ido al río y volvían alcoholizados. Según el coordinador de la Dirección de Seguridad, comisario Andrés Borra, los detuvieron sobre la calle Roca, a la altura de Santiago del Estero (Casa de Gobierno), porque el rodado zigzagueaba, pero amenazaron con un arma y huyeron hasta el barrio Melipal.

En la zona de Huilén y Novella, los jóvenes abandonaron el auto, huyeron, pero Cárdenas cayó sobre una reja y la herida le causó la muerte. Ese auto fue secuestrado y se lo sometió a una requisa. La expectativa era saber si estaba el arma con la que los policías aseguran que fueron amenazados y por lo que comenzó la persecución, pero no estaba.

La ausencia del arma no da por descartada su existencia. Titanti aclaró en Contrafuego que podría haber sido descartada por los jóvenes durante su escape, por lo que realizarán tareas para tratar de verificar si esto ocurrió.

También se analizará el relato que brinde este mismo viernes el acompañante de Cárdenas, quien sí pudo seguir su huida de la policía y finalmente fue ubicado por su familia. Ayer, desde la fiscalía aclararon que este segundo joven no está señalado por ningún delito, hasta el momento.

Una donación de órganos con problemas

Además de las requisas del auto y las armas de los policías, entre otras medidas, Titanti ordenó que se realice la autopsia sobre el jóven. Aunque el cuerpo fue sometido a una ablación para poder donar sus órganos, el objetivo es analizar la herida en la cabeza por el golpe contra la reja, que terminó causándole la muerte.

Sobre la donación de órganos, fue la abuela de Emanuel, Inés Mardones, quien contó detalles sobre el proceso. Publicó que los órganos fueron recibidos por dos personas que estaban en la lista de espera en Neuquén y una en Buenos Aires.

Mardones también lamentó que no todos los órganos pudieron ser donados: «debido a la burocracia de este país, tu corazoncito y pulmones no pudieron ser donados porque no llegó el avión sanitario».

El papá del joven, Mario Cárdenas, también publicó detalles del destino de las donaciones: «páncreas, riñones y córnea en Neuquén a un joven de 29 años, a una señora de 40 años su hígado, a un señor de Buenos Aires y su corazón quedó en hospital para donar sus arterias ya que no llegó el avión».