Narcopolicías en Neuquén: revocan absolución y condenan al hijo del «Turco» Asef, líder de la banda

En un giro determinante para una de las causas de narcotráfico más escandalosas de la región, la Cámara Federal de Casación Penal decidió revocar la absolución de Yamil Andrés Asef. El tribunal falló a favor del Ministerio Público Fiscal, dejando sin efecto la decisión previa del Tribunal Oral Federal de Neuquén que, en febrero de 2023, lo había liberado de cargos por falta de pruebas. Yamil Asef es hijo de Omar Andrés “el Turco” Asef, un expolicía que ya cumple condena como líder de una organización criminal dedicada al tráfico y comercio de cocaína. La banda, conocida mediáticamente como los “narcopolicías”, operaba con una estructura jerárquica que incluía a efectivos de la fuerza provincial, quienes garantizaban impunidad y logística a cambio de dinero.

El tribunal complicó a otros cinco imputados

La resolución fue dictada por la Sala III, integrada por los magistrados Carlos Alberto Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña. Los jueces coincidieron con la apelación presentada por la fiscal Luisina Tiscornia, quien sostuvo desde el inicio del proceso que Yamil no era un actor ajeno a las maniobras ilícitas comandadas por su padre.

Además de la condena al hijo del líder, los camaristas modificaron la calificación legal para otros cinco imputados. El tribunal agravó sus situaciones procesales al considerar que existió una intervención organizada de tres o más personas, lo que implica penas más severas. Ahora, las actuaciones regresarán a la instancia anterior para que se fijen las nuevas condenas de acuerdo a esta escala penal.

Se ordenó el decomiso de un inmueble en Neuquén capital

Como parte del golpe financiero a la estructura criminal, Casación ordenó el decomiso de un inmueble ubicado en el sur de la ciudad de Neuquén. Según la investigación, esta propiedad era utilizada como base de operaciones y punto de venta. También se dispuso la confiscación de todos los vehículos, teléfonos celulares y efectos secuestrados durante los operativos policiales.

La génesis de esta investigación se remonta a mediados de 2019, bajo la órbita de la Fiscalía Federal N°2 y la PROCUNAR. Durante más de un año, los investigadores acumularon pruebas sobre una red que distribuía cocaína en diversos puntos del sur capitalino, operando con una aceitada coordinación entre civiles y uniformados hasta diciembre de 2020.

La estructura de la organización criminal integrada por policías

El esquema delictivo era nítido: Omar Asef encabezaba la organización y contaba con el apoyo de cuatro funcionarios policiales. Estos efectivos no solo hacían la «vista gorda», sino que recibían un salario semanal proveniente de la venta de drogas por los servicios de protección y filtración de información que brindaban a la banda.

El 3 de diciembre de 2020, la justicia ordenó 17 allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de nueve personas. En los domicilios, los agentes incautaron casi un kilo de clorhidrato de cocaína ya fraccionado para el mercado minorista, además de dinero en efectivo y elementos de pesaje que confirmaban la escala de la operación.

Durante el juicio oral iniciado en 2022, el tribunal neuquino condenó al «Turco» Asef a 8 años y 6 meses de prisión. También recibieron penas el excomisario Miguel Ángel Muñoz y los oficiales Christian Navarro y Pablo García Saldías, con condenas que oscilaron entre los 7 y 7 años y medio de cárcel por su rol como partícipes necesarios.

Sin embargo, el beneficio de la duda que favoreció a Yamil Asef en esa primera instancia fue duramente cuestionado por la fiscalía. El MPF presentó registros de múltiples diálogos telefónicos entre padre e hijo que demostraban que Yamil era una persona de máxima confianza dentro de la estructura, encargado de tareas clave para el sostenimiento del negocio.

La revisión del fallo de primera instancia

Al revisar estas pruebas, los jueces de Casación determinaron que Yamil Asef tenía un rol operativo fundamental: se encargaba de acondicionar y fraccionar la droga, retiraba el dinero de los «búnkers» y servía de enlace con los policías implicados. Su aporte fue definido como vital para el control general de la dinámica de funcionamiento de la organización.

Bajo esta nueva óptica judicial, Yamil fue condenado como partícipe necesario de comercialización y tenencia de estupefacientes agravada. La escala penal se eleva no solo por la cantidad de personas involucradas, sino por la participación de funcionarios públicos cuya misión constitucional era, precisamente, prevenir este tipo de delitos.

Con este fallo, la justicia federal busca cerrar el círculo sobre una banda que desnudó la connivencia entre el narcotráfico y sectores de las fuerzas de seguridad en Neuquén. El próximo lunes, tras el reenvío de las actuaciones, se espera que se inicie el proceso para determinar cuántos años de cárcel deberá purgar el hijo del líder.