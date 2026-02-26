Desarticularon kiosco narco en Valcheta tras dos meses de investigación: tenía ramificaciones en la zona Atlántica

El allanamiento en Valcheta permitió secuestrar droga, dinero en efectivo y municiones.

Luego de casi 60 días de tareas investigativas, la División Toxicomanía logró desarticular un punto de venta de drogas que operaba en Valcheta y que tendría ramificaciones en la Zona Atlántica. El operativo permitió secuestrar cocaína fraccionada lista para su comercialización, marihuana, más de un millón de pesos en efectivo, municiones y diversos elementos vinculados al narcomenudeo.

Investigación y vigilancia

La pesquisa se inició a partir de información recolectada por personal especializado que monitoreaba movimientos sospechosos relacionados con la venta de drogas a través de redes sociales.

Con autorización judicial, agentes de la delegación Toxicomanía de San Antonio Oeste realizaron tareas de vigilancia discreta, seguimiento y análisis de datos. Durante semanas observaron ingresos y egresos breves en un domicilio particular, compatibles con maniobras típicas de venta al menudeo.

Con el avance del trabajo, los efectivos documentaron operaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes y elevaron el informe a la Justicia Federal.

Allanamiento y secuestros

Con intervención del fiscal Marcos Escandell, el juez Hugo Greca ordenó el allanamiento del inmueble tras valorar las pruebas reunidas.

El procedimiento contó con la participación del grupo especial COER, que garantizó el ingreso seguro. En el interior de la vivienda se hallaron envoltorios de cocaína fraccionados y listos para la venta, además de una sustancia vegetal que dio positivo para cannabis sativa.

También se secuestraron una balanza de precisión, elementos de corte y fraccionamiento, dos teléfonos celulares y una suma superior al millón de pesos en billetes de distintas denominaciones.

Municiones e investigación en curso

Durante la requisa aparecieron municiones de distintos calibres, lo que motivó la intervención de la Justicia ordinaria para determinar su procedencia.

Todos los elementos fueron incautados bajo cadena de custodia para su posterior peritaje. La pareja involucrada fue notificada de la formación de causa por infracción a la Ley 23.737.

La investigación continúa abierta y los dispositivos secuestrados serán analizados para determinar posibles vínculos y ampliar el alcance de la pesquisa.