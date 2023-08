Pedido de «coimas» en AFIP: las miradas apuntan a un abogado que cobró 500 mil pesos

La investigación que involucra a un abogado que desempeña funciones en la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que es investigado por «cohecho», generó un alto impacto en el organismo nacional que ayer se vio alterado por el ingreso de efectivos de la Policía Federal quienes realizaron un allanamiento en la sede de Roca y una diligencia similar en la casa del imputado, en la ciudad de Neuquén.

Según trascendió en las últimas horas, fue el propio titular de la AFIP -con sede en Neuquén- el que realizó la denuncia de la situación en las cuales se habrían visto involucrados empresarios y comerciantes de la zona. Al menos dos de ellos habrían pagado una suma de dinero al funcionario para que «demore la tramitación de los juicios a su cargo».

Según se desprende del escrito elevado al Juez Federal, Hugo Greca, uno de los casos salió a la luz en mayo de este año. Un empresario relató que en octubre del 2022 -en la sede de la Oficina Jurídica de la Agencia de General Roca- se acercó para interiorizarse de un trámite de ejecución fiscal y fue recibido por el «agente» en cuestión quien le requirió el pago de una suma de 100 mil pesos para «frenar las actuaciones». El hombre accedió a abonar el dinero en una céntrica confitería.

«El agente la habría ingresado (la suma de dinero) a su bolsillo saludándolo cordialmente», sostiene la denuncia.

Un segundo caso fue presentado también en mayo de este año. Un comerciante aseguró que se reunió con el abogado tras mantener una comunicación telefónica. «El funcionario le habría solicitado dirigirse en su compañía a la sede del Juzgado Federal N° 1 en cuyo trayecto le habría solicitado la suma de $250.000 a fin de ‘cajonear’ la ejecución fiscal», según indicó la denuncia.

La propia víctima mantuvo una comunicación telefónica con el letrado. Y posteriormente le informó de manera personal que no iba a acceder al pedido.

El último hecho se presentó en junio de este año. La representante legal de una firma explicó que en febrero del 2023 tomó conocimiento de la existencia de una ejecución fiscal promovida por el propio imputado.

El letrado le solicitó que concurriera a la Agencia de Roca y horas después le solicitó el pago de una suma de 400.000 pesos para frenar la medida judicial aunque en este caso le habría dado un plazo para la entrega del dinero. Y la citó -posteriormente- en la esquina de las calles Neuquén y San Martín a pocas cuadras de la sede de AFIP y del Juzgado Federal donde «por el temor infundido» accedió al pago de esa suma de dinero.

Por el momento y hasta tanto avance la investigación, los datos filiatorios del imputado se mantienen en reserva y se estima que el empleado de la AFIP será indagado en las próximas horas por el juez federal.

Allanamiento de la oficina

El jueves pasadas las 13, un grupo de efectivos de la Policía Federal allanó las instalaciones de la AFIP en Roca, en la búsqueda de información y archivos que puedan sumar a la investigación. Una acción similar se realizó en la vivienda particular del agente quien tiene domicilio en la ciudad de Neuquén.

Una fuente judicial informó esta tarde que la fiscalía le imputó los delitos de «cohecho» y «concusión».

Todavía no se conoció formalmente si el abogado en cuestión fue suspendido en sus funciones o si ha optado por algún tipo de licencia hasta tanto se aclare su situación judicial.

¿Qué es el cohecho?

El cohecho es un delito que cometen aquellos que solicitan, aceptan u ofrecen dinero, regalos o favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública. El artículo 256 del Código Penal establece que será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

¿Qué es la concusión?

Comete el delito de concusión el agente público que «con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley». El artículo 268 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores. Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto de la exacción.