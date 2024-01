Polémica por las fotos que tomó Prefectura en el juicio «La Escuelita»

“La toma de imágenes son realizadas con el único fin de graficar la actividad realizada por el personal de la institución, su presencia y el correcto uso del uniforme” informó la Prefectura Naval Argentina a la jueza federal Paula Marisi, a cargo de la presidencia en el juicio que se lleva a cabo en Neuquén por los delitos cometidos durante la dictadura militar.



La última audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad se desarrolló el 15 de diciembre. En la oportunidad, la fiscalía requirió al tribunal conocer si había solicitado la toma de imágenes, porque se contaba con información de haber visto al personal de custodia filmando o sacando fotos en el ingreso del público y en el recinto donde se desarrolló la audiencia.

La jueza Marisi dijo desconocer la actividad y de inmediato solicitó informes. En el lugar, el responsable de la custodia dijo a viva voz que era normal para los efectivos, filmar mientras trabajaban, como parte de la labor de custodia.

La seguridad en el juicio siempre la realiza una fuerza federal y hasta ahora, no se habían observado algunos de los procedimientos. La toma de imágenes se produjo en una de las últimas audiencias antes de la feria judicial y la primera luego del cambio de gobierno y de la administración nacional.

El fiscal Miguel Palazzani se mostró molesto por el procedimiento y se lo hizo notar al Tribunal. A su vez la jueza Marisi, lejos de quedar conforme con la explicación, solicitó la ampliación por escrito la modalidad de la custodia y le indicó que quería que se le adjuntara material: las fotos y filmaciones.



En el descargo de Prefectura, se insistió que se trataba de “directivas internas” de la custodia de Prefectura para el operativo de la seguridad en las audiencias del juicio Escuelita VIII.

En este proceso están acusados el ex juez Pedro Duarte y el ex fiscal Víctor Ortiz por su accionar en 1976 a partir de los operativos de secuestros y torturas de detenidos y detenidas desaparecidas en la región.

Duarte y Ortiz están procesados por dar cobertura judicial a las desapariciones, sin llamar a testimoniales, ni solicitar informes ante procedimientos con testigos, por ejemplo, de operativos de secuestros.

Los exfuncionarios judiciales aseguraron que se enteraron durante el regreso de la democracia de los tormentos y desapariciones. La fiscalía los acusó de ser parte de los grupos de tareas del régimen militar.

A los efectos de evitar acciones que pudieran ser cuestionables al personal interviniente en la seguridad de las audiencias, se dejará sin efecto la toma de todo tipo de registro» Del informe de Prefectura al Tribunal sobre las razones de la toma de imágenes en el juicio Escuelita VIII

Los acusados nunca estuvieron en la sala de audiencias, solo participan por zoom del juicio. La continuidad testimonial fue prevista para el 1 y 2 de febrero.

En el informe remitido al Tribunal, Prefectura planteó que la toma de imágenes se lleva a cabo sólo para graficar la actividad realizada, dando un contexto gráfico que se plantea en los informes que eleva, en especia se centró en el uso del uniforme y se abundó en dar «una elevada imagen institucional» en todas las intervenciones. Se aclaró que tienen directivas de evitar incluir al público general en las imágenes y en caso de que no pudieran ser excluidos, se distorsiona los rostros para no ser identificados. O se descartan esas imágenes si no condicen con los parámetros de informar sobre la correcta presencia de los uniformados.