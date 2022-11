«Me voy a asegurar que está muerto»: el crimen de Picún Leufú llega a juicio por jurados

El domingo 26 de diciembre del año pasado, a las 6:15 de la mañana, Manuel Vallejos irrumpió de una patada en la vivienda que le alquilaba a C., una mujer que en ese momento se encontraba con José Carlos Pacher. El estruendo alteró la calma de Picún Leufú, y fue el prólogo de un sangriento crimen que ahora llega a juicio por jurados.

De acuerdo con la acusación de la fiscal jefa Sandra González Taboada, mientras la mujer escapaba corriendo de la vivienda ubicada en calle 27 de Abril, Vallejos (42) le aplicó tres puñaladas a Pacher (34) con un cuchillo tipo carnicero. Además portaba un arma blanca tipo daga.

Dejó malherido al hombre y salió a perseguirla a ella, quien alcanzó a refugiarse en la casa de su madre, ubicada a la vuelta, sobre calles Maestro Sosa y Río Limay.

Golpeó la puerta, exigió que le abriera y le gritó que iba a matarla. Para entonces sólo tenía la daga en sus manos. Provocó tal alboroto que apareció un vecino, policía, y le ordenó a Vallejos que arrojara el arma y se tirara al piso. Sorpresivamente, el imputado le contesto: «primero me voy a asegurar que Pacher está muerto».

Volvió entonces a la carrera hasta la escena del crimen. Pacher ya no estaba en la vivienda sino en la calle, había salido a pedir auxilio sin encontrar a nadie.

Seis puñaladas más

Según la fiscalía, en la vía pública Vallejos lo apuñaló seis veces más. Una de las heridas tuvo tal profundidad que perforó el corazón de la víctima y le causó la muerte.

«Listo, ahora sí, hacé lo que tengas que hacer», le habría dicho al policía que llegó instantes después al lugar.

Luego del homicidio, en una clásica actitud de épocas previas a la civilización, desconocidos quemaron la vivienda del imputado y la casa que le alquilaba a la víctima.

Juicio por jurados

En una audiencia realizada ayer ante el juez Mario Tommasi, la fiscal anunció que pedirá una pena superior a 15 años por homicidio calificado por alevosía y tentativa de homicidio, y solicitó juicio por jurados. La teoría del caso de la defensora pública Vanesa Macedo Font es que Vallejos sufrió algún estado mental que lo hace inimputable.

En cuanto al móvil, no se pudo determinar. Se cree que Vallejos tenía interés en mantener una relación con C., pero ella no le correspondía. Ella tampoco mantenía un vínculo de pareja con Pacher. La fiscalía no encontró elementos para encuadrar el caso dentro de un hecho de violencia de género.

La fecha del juicio por jurados la definirá la Oficina Judicial de Cutral Co.