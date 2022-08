Cómo es el proyecto de mini Ciudad Judicial en el Oeste de Neuquén capital

Tendrá 10.000 metros cuadrados de superficie, estará emplazada en la zona de más alta densidad poblacional de Neuquén capital y la que concentra la mayor demanda del servicio. Será una mini Ciudad Judicial, allí se instalarán el fuero de Familia y la Oficina de Violencia, pero el objetivo es más ambicioso: que funcionen además dependencias de la defensa pública, de la fiscalía, de la justicia de paz, el registro civil, entre otros organismos públicos. El concepto es «edificio multipuertas».

El anteproyecto lo elaboró el área de Infraestructura del Tribunal Superior de Justicia; es un pdf encantador que resulta indispensable para conseguir lo más difícil: el financiamiento que permita llevarlo de la pantalla a la realidad.

El Poder Judicial ya se ahorró un costo importante, el terreno, ubicado en Godoy y Albardón. Se lo regaló el intendente Mariano Gaido, quien firmó la escrituración con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Evaldo Moya el pasado 31 de mayo.

Podrá argumentarse que estrictamente no es un regalo de Gaido, porque la donación se aprobó mediante ordenanza 14357 del Concejo Deliberante el 7 de abril de este año. En ninguna parte figura la superficie ni el valor. Allí iba a funcionar Del Sur Asociación Mutual, pero el gobierno nacional le retiró el permiso en 2008. Está desocupado, tenía destino de espacio verde, y está identificado como Lote 23, Manzana 8, Nomenclatura Catastral Nº 09-21-068-7948-0000.

El terreno fue un regalo del intendente al Poder Judicial. (Foto Matías Subat)

La disgresión sobre si es un regalo de Gaido o no tiene su importancia: el Tribunal Superior de Justicia debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la enmienda de la Carta Orgánica municipal motorizada por el intendente. «Las cuestiones institucionales no se mezclan», aseguró una alta fuente del Poder Judicial ante la consulta de Río Negro.

Si nos ponemos quiquillosos, los y la vocal del Tribunal Superior fueron designados a propuesta del gobernador, que pertenece al partido que gobierna la provincia desde la década del 60 (salvo períodos de dictaduras militares), con aprobación de la Legislatura donde ese partido suele tener mayoría con alianzas circunstanciales; tres de ellos fueron afiliados al partido; y el Poder Ejecutivo aportará este año entre el 40 y el 50% del presupuesto del Poder Judicial. Que se sepa, nadie recusa a los vocales por falta de imparcialidad echando mano de esos argumentos ni pone en discusión la división de poderes en la provincia. Sigamos.

La pequeña Dubai

La ciudad de Neuquén ya tiene una Ciudad Judicial, de 25.000 metros cuadrados, que costó al cambio de entonces unos 27 millones de dólares según la cotización en el mercado ilegal. Allí funciona todo el fuero penal, y se realizan los juicios. Está en calle Leloir, en el corredor de una de las zonas más cotizadas -llamada por algunos «la pequeña Dubai»- donde también se ubican otros edificios públicos imponentes como la Legislatura provincial y el Concejo Deliberante. Enfrente, en edificios alquilados, funciona el Colegio de Jueces de Familia.

Desde que se supo cuál sería el emplazamiento de la Ciudad Judicial, a fines del siglo pasado, surgieron críticas a las que el tiempo les dio la razón: las y los ciudadanos que más necesitan del servicio viven muy lejos, y no tienen los medios para trasladarse hasta el monumental edificio. El acceso a la justicia es más que una frase; a veces equivale al costo del boleto de colectivo; a no tener con quién dejar a los hijos; a no poder darse el lujo de perder el presentismo.

Descentralizar

Recién en los últimos tiempos el Poder Judicial se sumó a la tendencia de descentralizar hacia el Oeste. Y en ese contexto adquirió firmeza el anteproyecto de construir un edificio para el fuero de Familia y la Oficina de Violencia en el terreno de Godoy y Albardón, cerca del hospital Horacio Heller y de la nueva sede de la Municipalidad.

A tal punto la idea empezó a tomar consistencia a última hora que en el presupuesto elaborado para 2022 no hay ninguna partida reservada; en cambio figuran 125.000.000 de pesos para «los proyectos ejecutivos de los edificios de Tribunales de Zapala, de Villa la Angostura, Rincón de los Sauces, y Juzgados de Paz de Centenario y Añelo, además de ampliaciones, remodelaciones y adecuaciones edilicias de distintos organismos». Ya hablaremos un poco de eso.

El anteproyecto al que accedió Río Negro contempla un edificio con planta baja, seis pisos para oficinas y tres pisos para cocheras con capacidad para 90 vehículos.

Alta vulnerabilidad

«Se entiende como necesaria la ubicación del Fuero de Familia en una zona de alta vulnerabilidad y/o con centros de población alejados, que permitan superar las barreras físicas y de localización, y que posibiliten una mayor proximidad de los servicios judiciales, priorizando las necesidades de los potenciales usuarios», señala en los fundamentos.

«El edificio se ubicará sobre calle Godoy, que es un corredor de tipo arteria principal de la ciudad de Neuquén. Se plantea que el proyecto tenga un diseño abierto, a fin de contribuir con el pulmón de manzana», añade.

Una estimación muy provisoria ubica su costo alrededor de los 2.000 millones de pesos, casi 7 millones de dólares a la cotización de la moneda estadounidense en el mercado ilegal.

El financiamiento

El Tribunal Superior de Justicia le pedirá al Poder Ejecutivo que se encargue de conseguir el financiamiento y que gestione la construcción. «Queremos el edificio llave en mano. La experiencia de administrar la Ciudad Judicial no fue buena», dijo la fuente que habló con este diario.

La provincia no tiene megaobras en marcha en este momento, y la imagen de su subsecretaría de Obras Públicas quedó seriamente dañada luego de la explosión en la escuela de Aguada San Roque donde murieron una maestra y dos operarios. Es un punto a revisar.

Cada vez más causas

De acuerdo con las estadísticas del Tribunal Superior de Justicia, «se observa un crecimiento continuo en el nivel de causas ingresadas del fuero de Familia de Neuquén, salvo para el año 2020 y 2021 los cuales reflejan el impacto del contexto de pandemia COVID-19″.

Del piso de 3.974 casos ingresados en 2009, se llega al pico de 6.915 en 2021, como refleja el siguiente gráfico.

Causas ingresadas en el fuero de Familia de Neuquén. Fuente: Tribunal Superior de Justicia.

En el Tribunal Superior son más ambiciosos: les gustaría un edificio que concentre otras dependencias como defensorías, fiscalías, mediación, justicia de paz, registro civil, por ejemplo. Un concepto similar al de los Centros de Acceso a la Justicia del gobierno nacional, o «servicio multipuertas»: un vecino o vecina llega con determinado problema y allí mismo encuentra la solución, o al menos una respuesta.

Turno tarde

Claudio Salazar, secretario general de Sejun. (Gentileza)

Los inmuebles son importantes -que lo digan si no quienes trabajan de manera incómoda en Zapala, o Rincón de los Sauces por ejemplo- y son el complemento indispensable para el recurso humano. Pero los edificios quedan vacíos todos los días a las 14, y esa capacidad ociosa representa un enorme costo para la ciudadanía; además de una muestra de la ineficiencia del servicio.

Claudio Salazar, secretario general de Sejun, aseguró que el gremio de los empleados está a favor de implementar un turno vespertino. «¿Quién no va a querer trabajar, con la necesidad que hay?», se preguntó.

En diálogo con Río Negro, dijo que «en la gestión anterior, cuando discutimos el Convenio Colectivo de Trabajo, acordamos la creación del turno vespertino con la misma carga horaria y con trabajadores formales».

«Hay que darle prioridad a los sectores que corresponde. No hace falta un turno vespertino en Juicios Ejecutivos por ejemplo, pero sí en las Oficinas de Violencia, en los juzgados de Familia, en sectores sensibles donde la demanda crece de manera continua», agregó.

Salazar indicó que «ya hay turnos vespertinos en las fiscalías y la Oficina de Violencia, porque una mujer agredida no va a esperar hasta el otro día a las 8 de la mañana para hacer la denuncia».

También remarcó que «en Neuquén capital la realidad es muy distinta a la de algunas localidades del interior de la provincia, en cuanto a condiciones de trabajo. A veces nos llaman de Villa La Angostura o de Junín de los Andes para decirnos que no tienen gas».

También citó que «compañeros y compañeras de Villa La Angostura, Rincón de los Sauces o San Martín de los Andes, no pueden pagar los montos que piden por alquiler» en esas localidades.

La Ciudad Judicial de Zapala

El anteproyecto de Ciudad Judicial de Zapala. (Gentileza)

Una de las ciudades con peor infraestructura es Zapala. Cabecera de la Tercera Circunscripción Judicial, funciona en inmuebles extremadamente incómodos y debe alquilar salones para los juicios penales. El Tribunal Superior elaboró en 2018 el anteproyecto de Ciudad Judicial, recibió en donación un terreno de la municipalidad (al estilo Mariano Gaido), no puso ni un ladrillo pero ya avisó que le queda chico.

La nueva administración municipal a cargo de Carlos Koopmann, hermano de Marcos, vicegobernador y candidato a gobernador por el MPN, ofreció dos nuevos emplazamientos como alternativa. Son mucho más amplios pero a criterio de los vocales están muy alejados del núcleo urbano. Y el concepto principal es acercar el servicio a la ciudadanía.

Lo más probable, entonces, es que los vocales se queden con el terreno original aunque les quede chico de sisa. El anteproyecto es de un edificio de más de 21.000 metros cuadrados, con un costo estimado -de manera muy provisoria- cercano a los 12 millones de dólares. También hay que salir a buscar financiamiento para llevarlo a la realidad.