Le meten presión al nuevo Código Procesal Civil: quieren el anteproyecto en un año

El gobierno de Neuquén ratificó su intención de aprobar en esta gestión el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Ayer tomó estado parlamentario el proyecto que crea una comisión especial que tendrá a su cargo elaborar el anteproyecto, y le impone el plazo de un año.

En la comisión habrá representantes del Ejecutivo, de la Legislatura (tanto de los bloques como de la presidencia) y el Poder Judicial. El proyecto no especifica cuántos por cada área del Estado. La presidencia la ejercerá la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara.

En tanto los Colegios de Abogados, la Asociación de Magistrados, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue e instituciones afines serán invitados a participar de las deliberaciones, al parecer con voz pero sin voto.

El Colegio de Abogados piensa tener más protagonismo, incluso presentar su propio proyecto. Por eso se mantuvo sigiloso respecto de las candidaturas del Ejecutivo al Tribunal Superior de Justicia. También la Universidad del Comahue aspira a participar de la redacción. Y circula el rumor que un grupo de juezas civiles ya tiene un borrador como base para empezar a trabajar.

Se desconoce todavía quiénes integrarán la comisión especial. Por el lado de la Legislatura, el bloque del Movimiento Popular Neuquino no estaría dispuesto a cederle demasiados espacios a la oposición porque considera que el debate por el Código Procesal es una vidriera que le permitiría lucirse.

Desde el Ejecutivo, se menciona que podrían representarlo cuatro ministerios, la asesoría general de gobierno y la fiscalía de Estado. Y por el Tribunal Superior de Justicia, el presidente Darío Evaldo Moya ha dicho será Germán Busamia pero no está oficializado.

El nuevo Código Procesal Civil y Comercial fue una idea original del vicegobernador Marcos Koopmann que enseguida hizo propia el gobernador Omar Gutiérrez.

El 8 de febrero pasado, al abrir las jornadas de capacitación con la participación de expertos, Gutiérrez puso en dudas que se apruebe la ley durante su mandato. «Si lo hacemos no somos Gardel, y si no lo logramos… bueno, no lo logramos», dijo.

Pero un mes después cambió su discurso y metió presión sobre los tres poderes del Estado para que el nuevo Código se sancione antes del 10 de diciembre de 2023. El proyecto que ingresó a la comisión A y crea la comisión especial está en esa línea.