Gutiérrez llamó a construir un amplio consenso para la reforma procesal de Neuquén

El gobernador Omar Gutiérrez dejó abierto el debate que conducirá hacia la ambiciosa reforma judicial, que postula crear nuevas herramientas procesales en todos los fueros salvo el penal: civil, comercial, familia, laboral y procesal administrativo.

Lo hizo durante un acto en el hall de la Legislatura, en el cual también habló el vice Marcos Koopmann, quien pretende convertirse en el abanderado de los cambios. El tercer discurso estuvo a cargo de Germán Busamia, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Luego de la apertura formal disertaron los primeros dos especialistas invitados, Eduardo Oteiza y Gustavo Calvinho. El mes que viene habrá nuevas jornadas.

En su breve discurso, Koopmann dijo que «este es un día importante en la historia de la provincia». Señaló que «la ciudadanía nos plantea cuál es la Justicia que quiere: simple, ágil, que sea justa».

Pidió: «Simplifiquemos el mensaje, aquellos que están técnicamente preparados, para que la ciudadanía vea que nos estamos ocupando de un tema que los atraviesa por todos sus espacios: un divorcio, un contrato de alquiler, un accidente de tránsito».

Busamia, a su turno, dijo que «cuando nos invitaron a participar nos encontramos con que este proceso de reforma va a comenzar sin ningún condicionamiento», y expresó, más bien como deseo: «Nos va a permitir revertir la mala imagen que tiene el servicio de justicia».

«No somos Gardel»

Diputados, abogados y asesores, entre otros, asistieron a la disertación. (Yamil Regules)

El gobernador, último orador antes de que comiencen a exponer los expertos, comenzó con una broma: «el vicegobernador y yo nos animamos a atravesar esta instancia porque no somos abogados. Se requiere algo de irracional» para encarar una reforma de tal magnitud.

Luego bajó las expectativas sobre los plazos. «Ojalá lo logremos en dos años. Si lo hacemos no somos Gardel, y si no lo logramos… bueno, no lo logramos, pero habremos sentado las bases estructurales para poder concretar quizá en el primer o segundo año del nuevo mandato constitucional».

Gutiérrez enfatizó que en el trabajo «no debe haber compartimentos estancos» y llamó a «levantar la bandera del abordaje integral, trasversal y horizontal».

«Debe estar presente la igualdad de genero, el abordaje integral de la discapacidad, el LGTBI+«, además de «respetar nuestra idiosincracia y nuestra historia, respetando nuestros pueblos, la integración de nuestros pueblos originarios y mapuches».

Seguridad jurídica

La disertación de Oteiza y Calvinho fue seguida por legisladores, abogados y asesores.

Oteiza advirtió sobre la inconveniencia de importar modelos procesales a libro cerrado. También contó su experiencia en la participación de la reforma del Código Civil de la Nación.

Calvinho a su vez dijo que debe elegirse «un modelo de justicia que tenga reglas claras, que pueda ofrecer seguridad jurídica, para que los capitales vengan a Vaca Muerta y no se vayan a otro lado, o que no vengan capitales golondrinas».

El mes próximo se conformará una comisión interpoderes que comenzará a debatir las nuevas normas.