Merlo tuvo que justificar su falta de antecedentes y dijo que será independiente

Durante 80 minutos en los que no tomó ni un sorbo de agua, la ministra de Seguridad Vanina Merlo respondió preguntas de las y los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura en su carácter de postulada por el gobernador Omar Gutiérrez al cargo de defensora general del Tribunal Superior de Justicia.

Las inquietudes, casi todas planteadas por representantes de la oposición, se enfocaron sobre dos ejes: su falta de antecedentes para el cargo y su presunta falta de independencia, teniendo en cuenta que desde el 2008 milita en el Movimiento Popular Neuquino y ocupa distintos cargos en el gobierno.

También le facturaron (Leticia Esteves, de JxC) que como ministra nunca respondió pedidos de informes de los bloques ni asistió a la Legislatura cuando fue invitada para hablar de temas de su gestión. Otro punto que le marcaron (Andrés Blanco, FIT) fue que pasará de ser responsable del servicio penitenciario provincial a jefa de los defensores públicos que presentan hábeas corpus por la pésima situación de la población carcelaria.

Merlo surfeó por todos los temas con consignas generales, mencionó varias veces que el norte de su gestión será el respeto por los derechos humanos y garantizar la tutela judicial efectiva (algo que es obligación del cargo al que aspira) y en las cuestiones puntuales fue variando las respuestas.

La falta de antecedentes

Por ejemplo respecto de la falta de antecedentes para el cargo, un cuestionamiento que le hizo la Asociación de Magistrados y Funcionarios, dijo que juró como abogada en diciembre de 2007 y ejerció hasta 2016.

Soledad Martínez (FdT) le preguntó por qué no incluyó en su presentación oficial los nombres de sus clientes, como exige el decreto 590/08. «Nunca asesoré empresas ni grupos económicos, siempre a particulares. Trabajé con madres en situación de vulnerabilidad, en adopciones, alimentos, sucesiones. Eso hizo que no fuera oportuno revelar sus nombres», respondió Merlo. La diputada no quedó conforme: «usted está sentando el precedente de incumplir con un decreto de su propio Poder Ejecutivo. Todavía está a tiempo de subsanarlo».

Currículum «raquítico»

El único momento que pareció que la traicionaban los nervios fue cuando Sergio Fernández Novoa (FdT) le dijo que su currículum era «raquítico». Secamente, le contestó: «todos los cursos de formación que realicé están detallados. Cumplo con los requisitos constitucionales» para el cargo. Que son bastante modestos: el artículo 228 sólo requiere «tener treinta años de edad por lo menos, y cinco en el ejercicio efectivo de la abogacía».

Lo seguro es que Merlo cumple con el de la edad, tiene 42, y si la eligen con los dos tercios de los votos de los presentes en la sesión ejercerá el cargo de manera vitalicia.

Tres respuestas sobre la independencia

En cuanto a su presumible falta de independencia por pertenecer al MPN, dijo al principio que «me avala mi trayectoria, haber sido gestora del servicio público sin distinción de banderías políticas».

Más adelante, y ante la misma pregunta de otro diputado (Carlos Sánchez-UP) varió el argumento: «la afinidad partidaria es un valor, un camino para transformar la realidad».

A Darío Peralta (FdT), por último, le contestó que «la independencia la garantiza el proceso de designación, la mayoría agravada, mi presencia en esta mesa que le da transparencia y publicidad a los actos de gobierno».

Su pliego pasó al recinto por mayoría, con el voto negativo de Andrés Blanco (FIT). César Gass (JxC) no estuvo presente en ese momento.