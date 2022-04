Renunció Urribarri como embajador en Israel tras la condena por corrupción

Después de la condena a 8 años de prisión en una megacausa por corrupción, Sergio Urribarri renunció a su cargo como embajador en Israel.

«El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón», expresó el exgobernador de Entre Ríos en su cuenta de Twitter.

«No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador» , agregó. Alberto Fernández, que lo nombró en ese puesto en enero del 2020, aceptó la renuncia.



El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador.