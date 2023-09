Rechazaron el pedido de constituirse como querellante de la pareja de un joven asesinado en Bariloche

El juez Bernardo Campana rechazó el pedido de la pareja de Brian Quinchagual, que fue asesinado el 7 de mayo del año pasado en Bariloche, para constituirse como querellante en la causa y de esa forma intervenir en el juicio por jurados contra Mauricio Buchaillot, imputado por el homicidio.

Campana desestimó el planteo que formuló el abogado Alejandro Pschunder, en representación de Yésica Lorena Ceballos, de revocar la decisión del Ministerio Público Fiscal, que había desestimado la incorporación de la mujer como querellante, porque se le venció el plazo procesal legal.

En la audiencia que se hizo este viernes, el fiscal jefe Martín Lozada solicitó al juez que rechazara el pedido de Pschunder. Recordó que Ceballos tuvo desde el primer momento que se originó la causa la oportunidad de constituirse en querellante y no lo hizo.

También, los defensores oficiales Natalia Araya y Marcos Cicciarelo, pidieron desestimar el pedido de Pschunder. Recordaron que el abogado había perdido el derecho de ser querellante cuando representaba a la madre de Quinchagual y no adhirió a la acusación fiscal ni presentó la acusación autónoma cuando finalizó la investigación preparatoria. Por eso, la madre de la víctima quedó excluida de la causa.

Pschunder insistió en la audiencia de este viernes que a la pareja de la víctima le correspondía ese derecho y alegó la perspectiva de género, entre otros argumentos.

Pero Campana rechazó el pedido. “Si no había querellante o si ese querellante no adhirió en tiempo oportuno a la acusación fiscal o no formuló una acusación autónoma, el caso se ventilará en el debate sin querellante. Así lo establece el Código Procesal Penal”, concluyó Campana.

El juicio por jurados comenzará el 18 de septiembre. Buchailot está acusado de haber matado a puñaladas a Quinchahual, el 7 de mayo del año pasado, en la playa de estacionamiento del supermerroicado La Anónima de la avenida de Los Pioneros al 4,400 de Bariloche.