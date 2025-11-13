Se quedaba con el dinero de las cuotas de un colegio privado de Neuquén y la imputaron

Imputan a una mujer que se quedaba con dinero de cuotas de un colegio privado de Neuquén. Foto: archivo

La Justicia imputó a una mujer acusada de apropiarse de fondos pertenecientes al colegio privado de Neuquén. Según la investigación, el perjuicio económico superaría los seis millones de pesos.

La fiscal del caso, Valeria Panozzo, junto al asistente letrado de la fiscalía de Delitos Económicos, Facundo Bernat, presentaron cargos contra la acusada, quien habría desviado dinero correspondiente al pago de cuotas escolares mientras se desempeñaba como secretaria administrativa de la Fundación Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN), en su sede de Senillosa.

De acuerdo con la acusación, la mujer ocupó ese cargo entre marzo de 2011 y mayo de 2025, periodo durante el cual tenía la responsabilidad de gestionar los cobros de las cuotas mensuales y de reinscripción.

Sin embargo, entre 2022 y 2025, habría transferido parte de esos pagos a su cuenta personal de Mercado Pago, en lugar de depositarlos en las cuentas oficiales de la institución.

Las pruebas reunidas por la fiscalía indican que en ese lapso la imputada habría recibido más de 50 transferencias de familias de estudiantes, por un total que asciende a 6.008.000 pesos, afectando directamente el patrimonio de la fundación.

El delito atribuido es administración fraudulenta, en carácter de autora, conforme a los artículos 173, inciso 7°, y 45 del Código Penal.

Durante la audiencia realizada recientemente, la jueza de garantías Carina Álvarez aceptó la formulación de cargos solicitada por los representantes del Ministerio Público Fiscal y estableció un plazo de cuatro meses para la conclusión de la investigación.