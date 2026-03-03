Juicio Escuelita: los imputados hablaron luego de la acusación de la fiscalía

La sala se llenó y fue necesario agregar sillas para el público en la apertura del noveno juicio por delitos de lesa humanidad (foto Matías Subat)

En el primer juicio por delitos de lesa humanidad en el que faltaron las Madres neuquinas de Plaza de Mayo, la sala de audiencias estuvo llena para escuchar las acusaciones de la fiscalía contra los ocho acusados. Los imputados fueron indagados al final de la jornada y se quejaron por los cargos en su contra.



Hubo arengas de reconocimiento a la dirigente de la APDH Noemí Labrune y a las Madres de Plaza de Mayo, fallecidas después del último juicio, en 2024 y 2025. El público colmó el espacio de la sala y debieron ser agregadas sillas en el recinto.

El Tribunal informó que el policía de Neuquén, Adolfo Mellao, podría quedar fuera de la causa por incapacidad. Los jueces Alejandro Cabral y Alejandro Silva estuvieron en la sala. Desde Bahía Blanca, el juez Ernesto Sebastián siguió las audiencias por videoconferencia.

Hubo algunas demoras en el inicio por la falta de conexión de algunos imputados y del juez bahiense, pero luego la audiencia se desarrolló con normalidad hasta pasado el mediodía, cuando finalizaron las indagatorias.

La fiscalía estuvo integrada por Miguel Palazzani, David Maestre, Gabriela Schumacher y Juan José Cendagorta (foto Matías Subat)



No hubo imputados presentes en la sala, todos siguieron las acusaciones desde sus computadoras. El único que está en la cárcel es el ex oficial de Inteligencia del Ejército, Jorge Di Pasquale, que escuchó las imputaciones desde la Unidad 34. Visiblemente enojado, acusó a la fiscalía de mentir y de haber desplegado un “relato” que calificó de ”neomarxista”. “Esta es una causa política, me tratan de genocida y asesino”, se quejó. Aseguró que después se defenderá. “Que me pregunten”, desafió a la fiscalía.

Las expresiones del militar derivaron al menos en dos oportunidades en la intervención del presidente del tribunal, que con insistencia le solicitó que dejara los descalificativos.

Los acusados hablaron y declararán después

Los imputados de Gendarmería, Emilio Sacchitella y Miguel Cil no hablaron en su indagatoria. Cil cuestionó que se le endilgara la especialidad de inteligencia en el detalle de las acusaciones en su contra. El imputado Hugo Renes (del Ejército) se declaró “absolutamente inocente”, mientras que Sergio San Martín, Carlos Carretto (Ejército) y Miguel Angel Ferrari (policía rionegrino) no declararon.

La sala se mantuvo con público hasta pasado el mediodía (Matías Subat)

Tres mujeres iniciarán la etapa testimonial

Tres mujeres serán las primeras en declarar en el noveno juicio por los crímenes cometidos durante la dictadura en la región. Aunque viven actualmente fuera de la provincia, al menos una de ellas dará su testimonio en forma presencial el martes en Neuquén.

Los jueces Alejandro Cabral y Alejandro Vidal integran el tribunal junto con el vocal Ernesto Sebastián (foto Matías Subat)



“En este juicio tenemos por primera vez dos casos del Plan Cóndor, que fue una coordinación de los gobiernos militares para la persecución de las víctimas. Casos también de comunidades pequeñas, como Catriel y San Martín de los Andes —en aquella época—, lo que señala que la dictadura ocurrió también en localidades chicas de la región”, dijo David Maestre, representante de la fiscalía federal.

Abrirán la etapa testimonial, dos universitarias que en 1976 fueron secuestradas en Plottier y llevadas al centro clandestino “La Escuelita”, detrás del Batallón 181, en Lanín y Chaco, de Neuquén capital.

«Venimos convencidos a juicio»

«La lectura fue clara y el rol que cumplieron fue conocido en la jurisdicción», dijo el fiscal Miguel Angel Palazzani al término de la primera audiencia de juicio, que finalizó con la diatriba y descalificaciones a la fiscalía por parte del imputado Jorge Héctor Di Pasquale, cuando le tocó hablar en indagatoria.

Luego, en rueda de prensa, Palazzani recalcó que «venimos a juicio convencidos de que la versión que inaugura el juicio está probada, que vence cualquier presunción de inocencia, basada en pruebas sólidas. Y vamos camino a eso, que el tribunal las conozca», sostuvo.

Las defensas públicas hicieron planteos e informaron del posible apartamiento del comisario Adolfo Mellao por incapacidad (foto Matias Subat)

Destacó que, además del circuito en Neuquén de detenciones ilegales como la ex U9, la delegación de la Policía Federal y el Comando; se abunda en esta causa en los casos de la Escuela Militar de Instrucción Andina de Bariloche, los escuadrones en San Martín de los Andes y «un dato singular de las dos personas que fueron perseguidas como parte del plan Cóndor, que extiende sus garras en la Patagonia».

El respaldo en la audiencia a las Madres neuquinas de Plaza de Mayo y el Presente! para el recuerdo de la dirigente Noemí Labrune, impulsora de los juicios por delitos de lesa humanidad (foto Matias Subat)

«El 24 nos encuentra haciendo un nuevo juicio en un clima de época difícil. Los juicios son el resultado de las luchas de familiares y víctimas; está bien que nos hagan recordar esa lucha cuando, desde las más altas esferas del Estado, es negacionista cuando no reivindicativo. Trabajamos con la misma convicción, sin condicionamientos y con la fortaleza de sentirnos respaldados por el movimiento de sobrevivientes, familiares y querellantes», respondió Palazzani ante una consulta periodística.