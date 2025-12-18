«Pañuelazo» en Neuquén con los nombres de los nietos recuperados frente al Tribunal Oral Federal

La APDH y otros organismos de Derechos Humanos reclamaron hoy al gobierno provincial la instalación de un Sitio de Memoria en Lanín y Chaco, el lugar donde funcionó La Escuelita, el centro clandestino de detención y tortura de Neuquén durante la última dictadura. El planteo formó parte de la instalación artística que se hizo frente al Tribunal Oral Federal, a 17 años de la primera condena por delitos de lesa humanidad en la patagonia.

La actividad contó con la presencia de autoridades municipales y funcionarios provinciales del área de Derechos Humanos, de la fiscalía federal, de organismos estatales que actuaron en atención a las víctimas durante los juicios, integrantes de organismos, sobrevivientes y familiares que fueron convocados por el foro Memorias Que Persisten (MqP) para el hito de Memoria que llevó el sello de 50 años – 50 acciones, que señala actividades de relevancia en el país a pocos meses de los 50 años del golpe cívico militar.

La APDH leyó un documento elaborado por Nerea Monte, querellante por la Asamblea por los Derechos Humanos, que reseñó las dificultades que se fueron sorteando en distintas etapas para lograr Justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura.

Enumeró la fortaleza legal de la primera condena el 18 de diciembre de 2008. «Los imputados tuvieron todas las garantías del proceso: no fue venganza, fue Justicia. Hoy desde el Estado se intenta liberar a los genocidas presos en domicilios o en un encierro con privilegios: repudiamos la impunidad», aseguró la APDH en la voz de Silvia Barco, de la comisión directiva del organismo.

El acto de Memoria 50 acciones – 50 años se hizo frente a la nueva sede del Tribunal Oral Federal de Neuquén (foto Matías Subat)

Monte recordó la descripción del fiscal del Juicio a las Juntas (que terminó en condena hace 40 años el 9 de diciembre), Julio César Strassera, respecto a que «la Nación había sido ofendida por los crímenes atroces» cometidos durante la dictadura cívico militar, como la sustitución de identidad de los bebés robados tras el asesinato de sus madres.

Las voces de las Madres de Plaza de Mayo y de Labrune en el acto

Al termino de la intervención artística de mujeres de «Tango entre Mujeres», se levantaron pañuelos blancos con los nombres de las 140 Nietas y Nietos recuperados a través de la campaña de restitución de identidades de las Abuelas de Plaza de Mayo en el país. Hubo una marcha hacia la antigua sede del TOF Neuquén, donde se hizo el primer juicio desde agosto a diciembre de 2018, con otra señalización de Memoria que quedó en el lugar.

Las voces de Noemí Labrune (dirigente de la APDH) en audios donde se recordó aspectos fundamentales de la búsqueda de prueba para los juicios o la de Inés Ragni (Madre de Plaza de Mayo) con el reclamo a los militares imputados y presentes en la sala de audiencias para saber qué pasó con su hijo Oscar y las desaparecidas de la zona, completaron la jornada artística y de pronunciamientos, que también puso en los parlantes de la calle frente al TOF Neuquén, el veredicto condenatorio de 18 de diciembre de 2008, en la voz como hace 17 años, del presidente de la primera integración del tribunal de los juicios, Orlando Coscia.