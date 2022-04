Techo Digno: el 23 de mayo, el STJ resuelve las acusaciones

El Superior Tribunal de Justicia escuchó a las partes en el conflicto por las formulaciones de las acusaciones a los ex intendentes y empresarios en la megacausa de Techo Digno. Su resolución se conocerá el 23 de mayo, a las 12.

En esa ocasión, ese cuerpo, que preside Sergio Barotto, resolverá si convalida o, en cambio, rectifica las nulidades que dispuso el Tribunal de Impugnación sobre las acusaciones de los fiscales en las investigaciones del manejo de fondos nacionales para viviendas por parte de distintas gestiones municipales.

En principio, el martes, el STJ aceptó el recurso y hoy se cumplió la audiencia donde el fiscal general Fabricio Brogna profundizó sus críticas a la resolución del TI que invalidó todo las formulaciones realizadas. Concluyó con el pedido de revocatoria de esa sentencia.

Posteriormente, los defensores de los ex jefes locales y constructores reiteraron sus objeciones a las actuaciones del Ministerio Público y, en contrapartida, pidieron el aval del fallo del TIi. Se sucedieron las censuras de Damián Torres, José Luis Merlotti, Federico Diorio, Carlos Gadano, Julio Oviedo y el defensor general, Ariel Alice.

Al final, Barotto ofreció el cierre a los acusados presentes y hablaron la ex jefa conesina y hoy legisladora Alejandra Mas, el intendente de Godoy, Luis Ivancich y el ex mandatario sanantoniense Javier Iud.

Otro que aceptó participar fue el empresario Juan Castelli, que dijo no entender la diferencia advertida entre planes investigados y otros que no están cuando fueron realizados por su firma con igual modalidad que no están incluidos.

La investigación fiscal se inició en el 2018 y, en distintos expedientes, se evalúan las conductas del intendente Renzo Tamburrini (Sierra Grande), y los exjefes comunales Daniel Belloso (Choele Choel), Gilberto Montanaro (Cervantes), Carlos Pilotti (Río Colorado), María Martini (Bariloche), Pedro Dantas (Campo Grande) y Juan Reggioni (Fernández Oro). También figuran los constructores de los planes cuestionados.