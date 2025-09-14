Trabajaba como mucama en Bariloche, sin horarios fijo y días de descanso: le pagarán una indemnización millonaria

Una mujer que trabajó como mucama y recepcionista de lunes a lunes en departamentos turísticos de Bariloche, sin registro ni derechos laborales, ganó un juicio millonario. La Cámara Primera del Trabajo de Bariloche condenó al empleador a pagar más de 49 millones de pesos por sueldos mal liquidados, salarios impagos e indemnizaciones.

Durante más de un año y medio, una mujer se desempeñó en la limpieza y recepción de departamentos turísticos en Bariloche, en condiciones laborales irregulares. Trabajaba «de lunes a lunes, no tenía horario fijo. Tampoco feriados. Ni francos», según se desprende del expediente.

Lo que sí tenía era un vínculo laboral sin registrar, sin aportes ni obra social, y con una paga muy por debajo del convenio correspondiente, tal como lo corroboró la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche.

A pesar de estas condiciones, la trabajadora nunca faltó ni recibió sanciones, hasta que decidió intimar a su empleador para que regularizara la situación, exigiendo la inscripción legal y el pago de las diferencias salariales. La respuesta del empleador fue el silencio, interpretado como una negativa general, lo que llevó a la mucama a considerarse despedida e iniciar una demanda judicial.

Qué dijo la justicia sobre la indemnización millonaria que recibió la mucama de Bariloche

El juicio fue inusualmente breve debido a que el demandado no se presentó, siendo declarado en rebeldía por la justicia. Esto permitió que los hechos relatados por la mujer, respaldados por telegramas laborales y documentación, fueran considerados ciertos.

La Cámara Primera del Trabajo de Bariloche no dejó lugar a dudas y condenó al empleador a abonar una suma total que superó los 49 millones de pesos.

La condena abarcó diversos conceptos, incluyendo sueldos mal liquidados, salarios impagos, vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario, indemnización por antigüedad, integración del mes de despido e indemnización por falta de preaviso. La suma en capital superó los 17 millones de pesos, a los que se agregaron más de 12 millones en concepto de intereses, consolidando un fallo ejemplar por las condiciones de precariedad laboral.