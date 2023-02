Tras seis horas de debate, la pena por el crimen del joven mapuche se conocerá la próxima semana

“Tengo 50 años, pero cuando esto comenzó, tenía 48. Tengo trabajo, familia y amigos. Jamás cometí un delito. Acabo de ser abuelo y todavía no puedo tener en brazos a mi nieto por algo que no hice”, comenzó diciendo Martín Feilberg ante el tribunal conformado por los jueces Gregor Joos, Bernardo Campana y Marcos Burgos este viernes.

“Teníamos entendido que no había más gente en la toma -prosiguió-. Creímos que no había nadie. Dijeron en esta audiencia que pudo haber más muertes. Sí, las nuestras. Soy inocente de lo que me acusaron y lo que me acusan ahora. Nuestra vida también la arruinaron”. Esta última declaración generó molestias entre los integrantes de la comunidad mapuche Quemquemtreu que siguieron atentos las seis horas de la audiencia de cesura.

“¡Van a pagar por lo que hicieron!”, gritaron al término del encuentro cuando uno de los magistrados advirtió que darán a conocer la pena para los condenados recién la próxima semana.

Integrantes de la comunidad Quemquemtreu siguieron la audiencia de cesura. Foto: Chino Leiva

Tanto Ravasio como Feilberg fueron responsabilizados por el asesinato de Elías Garay y la tentativa de homicidio de Gonzalo Cabrera, el 21 de noviembre del 2021 en el paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón. A Ravasio lo encontraron culpable de homicidio doloso; mientras que a Feilberg lo responsabilizaron de homicidio culposo.

¿Cuántos años pidieron las partes?

La fiscal Jefe Betiana Cendón pidió 12 años de prisión para Ravasio. “Sabemos que dio muerte a Elías Garay, hirió a Gonzalo Cabrera y se deshizo de los elementos que los pudieran incriminar. Hubo deliberación al ingresar a un predio que estaba en un área de conflicto, portando un arma de fuego”, dijo y concluyó: “Podrían haber existido más muertes”.

Para Feilberg pidió 6 años y 8 meses de prisión, al considerar que tuvo una conducta de “índole culposa”. “Con el ingreso al predio, era previsible un enfrentamiento hostil con los miembros de la comunidad. Ravasio lo hizo llevando un arma cargada, pero Feilberg acompañó a Ravasio”, expuso la fiscal.

La pena para Martín Feilberg y Diego Ravasio se conocerá la semana próxima. Foto: Chino Leiva

La abogada querellante Andrea Reile adhirió a los planteos de la fiscalía, pero resaltó que tanto Feilberg como Ravasio ”entraron a infundir terror, quisieron que las comunidades indígenas tuvieran miedo”.

También se refirió a las secuelas de Cabrera, tras el episodio en Cuesta del Ternero, indicando que “su vida quedó trunca. ¿Y cómo sigue adelante Nadia Silvera (la pareja de Garay)? No puede siquiera comenzar el duelo y ya pasó un año. Se deben agravar los mínimos de la pena. En eso disentimos con la fiscalía”.

A su turno, Nelson Vigueras, el abogado defensor de Ravasio, cuestionó a la Fiscalía al considerar que la pena debe ser inferior a los 12 años y solicitó 10 años y 8 meses de prisión. También destacó la necesidad de procurar la reinserción social de Ravasio. “Tiene 45 años, es trabajador y no tiene antecedentes. Se querían ir del predio y se les vinieron encima estas personas encapuchadas. El arma, dijeron, fue para cazar liebres. Era un arma de bajísimo impacto”, agregó.

«La responsabilidad es del estado»

El abogado de Feilberg, Luciano Magaldi, manifestó que no hubo premeditación y pidió un año de prisión. “Si el plan hubiera sido ingresar a matar, el acusado se hubiera ubicado en un lugar apartado y podría haber matado a todos”, formuló.

Señaló que Feilberg ya debería haber sido absuelto. “Según el veredicto, nos encontramos con que su accionar fue imprudente. Se le reprocha haber ingresado al lugar donde se podría haber desatado un conflicto. Pero Feilberg solo intento dialogar. Pidió que no se acerquen más y dijo que se estaban retirando del lugar. No tiene antecedentes. Bregamos por la absolución, pero ahora nos vemos obligados a pedir el mínimo”, indicó.

A la exposición, se sumó el abogado defensor Ernesto Saavedra que destacó la responsabilidad del estado: “Nuestro acusado es víctima de algo que el estado debió haber resuelto, como la usurpación. Si eso se hubiera hecho, nada de esto hubiera sucedido”.

Los abogados defensores de Martín Feilberg. Foto: Chino Leiva