Crimen de Elías Garay: «Fueron con la decisión de matar y mataron»

La fiscalía y la querella que intervienen en el juicio por el crimen del joven mapuche Elías Garay coincidieron este jueves -durante la primera jornada del debate oral- en exponer que los dos acusados actuaron con acuerdo previo y con intención homicida. El hecho que ocurrió un año atrás y agravó al máximo las tensiones por la ocupación iniciada dos meses antes por la comunidad Quemquemtreu en un campo de Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón.

Los señalados como autores del crimen son Diego Ravasio y Martín Feilberg, quienes se desempeñaban como trabajadores de una explotación forestal en ese mismo predio, de propiedad provincial, cuyo concesionario es Rolando Rocco. Ambos están presos desde fines de noviembre de 2021, cuando se entregaron en Esquel y en Comodoro Rivadavia, cinco días después del hecho.

Según la acusación desplegada por la fiscal Betiana Cendón, el domingo 21 de ese mes ambos ingresaron al territorio ocupado por la comunidad indígena armados con una carabina calibre 22, cargada, y con “actitud ofensiva”. Se cruzaron en el campo con algunos miembros de la comunidad y luego de un “intercambio de palabras”, Ravasio habría efectuado tres disparos. Uno de ellos hirió de muerte a Garay y los otros dos causaron serias lesiones a Gonzalo Cabrera, quien está citado como testigo y declarará mañana.

El juicio comenzó esta mañana de jueves en la principal sala de audiencias del edificio de Tribunales de Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

El abogado por la querella Ezequiel Palavecino subrayó que los imputados entraron armados al territorio en conflicto y que el desenlace entraba claramente entre las posibilidades. Ravasio y Feilberg “fueron con la decisión de matar y mataron”, describió el letrado.

Los pronósticos de que nada sería sencillo en la primera audiencia se cumplieron al pie de la letra. Los incidentes e impugnaciones previas que obligaron a realizar 27 audiencias preliminares tuvieron su correlato este jueves, cuando la defensa de Feilberg recordó que había solicitado la reconstrucción del hecho, que nunca se hizo, y pidió que se postergue el juicio hasta que se cumpla con esa medida. La defensa de Ravasio adhirió al reclamo y se opusieron la fiscalía y la querella, que representa a Cabrera.

El tribunal conformado por los jueces Gregor Joos, Bernardo Campana y Marcos Burgos, se tomó un paréntesis de dos horas para evaluar el planteo y decidió finalmente continuar con el debate y programar la reconstrucción en Cuesta del Ternero para el próximo lunes 28.

Uno de los defensores de Feilberg, Luciano Magaldi, aseguró que habían pedido expresamente esa prueba, que “hace al derecho defensa” y que la consideran una pieza clave para sostener su “teoría del caso” y desbaratar la esgrimida por la fiscalía.

La reconstrucción ya había sido ordenada semanas atrás por el el juez de garantías Marcelo Álvarez Melinger y durante el intercambio quedó en evidencia que si todavía no se ejecutó es porque el ministerio de Seguridad de la provincia, consultado sobre la viabilidad del trámite, admitió que no estaban dadas las condiciones. El lugar donde ocurrió el homicidio, como subrayó la fiscal Betiana Cendón, está sujeto todavía a una causa de usurpación no resuelta.

La abogada querellante Andrea Reile dijo que no veían la necesidad de la reconstrucción y se pronunció en contra de postergar el juicio y de la adopción de medidas “violatorias del derecho de las víctimas”, que está especialmente protegido por tratarse de comunidades “vulnerables”.

Durante el prolongado cuarto intermedio las partes acordaron finalmente poner fecha a la reconstrucción para dentro de diez días y se comprometieron con los jueces a no presentar nuevas impugnaciones sobre ese punto. Cuando se fije la fecha, los fiscales, los imputados, defensores y algunos testigos se trasladarán hasta el paraje Cuesta del Ternero, que está ubicado a unos 30 kilómetros de El Bolsón por la ruta provincial 6.

Los acusados llegaron al juicio oral y público detenidos porque se les impuso la prisión preventiva. (foto Alfredo Leiva)

¿Dónde está el dron?

Otra de las controversias que quedó expuesta ayer y que volverá a surgir durante el debate es la presencia de un dron policial el día del hecho, que tomó registros aéreos como parte del operativo de seguridad, pero que nunca apareció.

Las dudas sobre el destino de ese aparato y la información que podría aportar fue subrayada por la defensa, pero también por referentes mapuches.

Los acusados Ravasio y Feilberg solo brindaron sus datos personales a pedido del tribunal pero se negaron a declarar. El único testigo que llegó a prestar declaración fue el empleado de fiscalía Manuel López Baquero, quien participó del primer tramo de la investigación y aportó pocos datos relevantes, aunque su relato dejó en claro que no fue del todo prolijo y regular el operativo montado al día siguiente del crimen para levantar el cadáver de Garay.

Dijo que esa tarea se realizó en un “clima de hostilidad” y que los miembros de la comunidad rechazaron el ingreso de la policía y de efectivos de Criminalística. El testigo recordó que producto de una negociación de la que participó el fiscal jefe Martín Lozada finalmente alcanzaron un acuerdo, los efectivos del Coer se retiraron, pese a lo cual “volaron piedras”, y el cuerpo fue retirado solo por “personal de la morgue”. Entendió que en aquel episodio hubo “riesgo de vida” para las personas.

Los imputados estuvieron en la primera jornada del juicio asistidos por sus defensores. (foto Alfredo Leiva)

“Fue obra de sicarios”

El inicio del juicio fue seguido por varios miembros de organizaciones mapuches, que colgaron banderas y cantaron consignas en la puerta de Tribunales. El vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, se quejó de que “el dron policial no está por ningún lado”. Dijo que la ministra de Seguridad Betiana Minor “tiene mucho que explicar” sobre el crimen de Cuesta del Ternero.

Según Carriqueo, los homicidas actuaron como “sicarios con permiso de Seguridad” y cuestionó que haya reparos y demoras para hacer la reconstrucción. Señaló que entre otras cosas, resta explicar, cómo entraron Feilberg y Ravasio armados a un territorio “donde estaba la comunidad y había un cerrojo” con dos retenes policiales.

Para el dirigente mapuche, los dos presuntos autores materiales no son los únicos que deberían ser llevados a juicio porque “hay muchos más responsables del asesinato de Elías Garay”.