Un vecino de Cipolletti no pagó la cuota alimentaria y la justicia ordenó subastar su auto

Un hombre de Cipolletti no pagó la cuota alimentaria de su hijo y acumuló una millonaria deuda. El fuero de familia dispuso el embargo y secuestro de su vehículo último modelo para ser subastado de manera pública. Desde octubre del 2021 no abona la cuota, no es la primera vez que el fuero toma este tipo de medidas.

El hombre de Cipolletti acumuló una millonaria deuda en alimentos y perderá su auto último modelo por no pagar la cuota alimentaria de su hijo. Desde el fuero de familia, la jueza Marissa Palacios dispuso una resolución para que se embargue, secuestre y luego subasten el auto.

En el fallo explicaron que el papá dejó de abonar la cuota alimentaria a su hijo en octubre de 2021 y en el periodo de casi dos años generó una deuda que supera el millón de pesos. La primer medida que tomó el fuero fue el pago de este monto pero esto no sucedió.

«En esa instancia, se solicitaron informes a los organismos públicos para conocer si el deudor trabaja en relación de dependencia, es autónomo o tiene bienes a su nombre. En los casos de trabajo registrado, las juezas de Familia envían oficios a las empresas para que se retenga el porcentaje fijado por cuota alimentaria. En otros, como este, se embargan los bienes», explicaron desde el fuero de familia.

El vehículo es cuestión es un Fiat Cronos, modelo 2022. La resolución dispuso el embargo y designo a un martillero para que proceda con el secuestro del coche. Una vez que lo tenga en su poder, así se fijará la fecha de la subasta que se dará sin base, al contado y al mejor postor. Con el dinero de esa venta pública se pagarán los alimentos.

A su vez se generó un oficio a la jefatura de la policía de Río Negro y a gendarmería nacional para que inserten en la orden del día el secuestro del automotor y se irradie a todas las dependencias del país. «Los procesos de alimentos representan un número significativo en la causas que tramitan en el fuero de Familia de Río Negro. En muchos de ellos la Defensa Pública asiste a madres y padres con un alto porcentaje de acuerdo y cumplimiento en la instancia de mediación», explicaron.

Además, en el fallo se consigna que si la solución no se consigue, los jueces de familia adoptan medidas más drástica como «la prohibición de ingresar a clubes deportivos o torneos de fútbol, el secuestro de las licencias de conducir o directamente la subasta de los bienes».