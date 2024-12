Va a juicio camionero brasileño acusado de causar una tragedia cerca de Villa La Angostura

La ausencia de su hija, Martina, le duele todos los días. Pero a pesar de esa enorme tristeza, Yamila Legarreta está firme. La mantiene en pie el objetivo de lograr justicia, para que la muerte de su pequeña y la de sus seres queridos no quede impune.

El jueves y viernes dieron otro paso, en la audiencia de control de acusación. El juez Ignacio Pombo desestimó el pedido que había hecho la defensora oficial de Villa La Angostura para concederle el beneficio de la probation al camionero brasileño Carlos Artur de Peder Da Silva, que está imputado por haber causado el choque en el que murieron los hermanos Ezequiel y Lisandro Linares y sus hijos Taiel y Martina, en la Ruta Nacional 40.

Si prosperaba el planteo, el imputado podía eludir el juicio con solo cumplir una serie de pautas durante un tiempo.

El fiscal de Villa La Angostura, Adrián De Lillo, y los apoderados legales de las dos querellas particulares se opusieron al planteo de la defensa de otorgarle la suspensión de juicio a prueba al camionero. Por eso, Pombo le bajó el pulgar al pedido, informaron fuentes judiciales.

Legarreta dijo que el juez tampoco aceptó el planteo de la defensa de modificar la acusación contra el imputado. “No se cambió la carátula”, destacó.

La defensa pretendía sacar el agravante de la pluralidad de víctimas, que tiene la acusación fiscal, y proponía incorporar la culpa concurrente del chofer de la Fiat Strada, explicaron las fuentes.

El juez aceptó la acusación fiscal contra el camionero

Al final, el juez aceptó la acusación fiscal contra el imputado al que la fiscalía le atribuye haber causado el siniestro vial, que ocurrió la tarde del 1 de junio pasado en la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Villa La Angostura y Bariloche .

El imputado conducía un camión Mercedes Benz, con semirremolque, por la Ruta 40 en dirección a la Ruta Nacional 237. Invadió el carril contrario y embistió una Fiat Strada que circulaba en sentido contrario.

Los hermanos Lisandro y Ezequiel Linares viajaban en la camioneta con sus hijos Taiel y Martina. Se dirigían hacia Villa La Angostura. Nunca llegaron. Los cuatro murieron como consecuencia de la colisión.

De Lillo adelantó en la audiencia que la pretensión de la fiscalía es lograr en el juicio una condena superior a los 3 años de prisión. Las querellas adhirieron.

El camionero brasileño Carlos Artur de Peder Da Silva está imputado de homicidio culposo, agravado por la cantidad de víctimas fatales. (foto gentileza)

La audiencia que abrió la puerta para llevar la causa a juicio

La audiencia comenzó el jueves, pero pasó a un cuarto intermedio y se reanudó el viernes último. La fiscalía y las querellas presentaron ante el magistrado las pruebas que ofrecerán en el juicio y la defensa las suyas. Pombo las aceptó y dispuso la apertura de la causa a juicio.

El camionero está en libertad. Le impusieron hace meses la prohibición de salir del país. Debe comparecer periódicamente a la comisaría más cercana al domicilio, que fijó en Bariloche.

Legarreta estuvo con familiares de las víctimas en la audiencia en Villa La Angostura a pocos metros del imputado.

Dijo que al verlo sintió “impotencia porque jamás recibimos ni las condolencias de su parte. Y no hace más que evadir su responsabilidad”.

El año próximo, la Oficina Judicial establecerá la fecha del juicio por una tragedia que causó profundo pesar en la población de Villa La Angostura, donde los hermanos Linares crecieron.

La madre de Martina contó que esta Navidad trabajó como de costumbre. Fue difícil, “pero no más que cualquier otro día. Mi hija me falta siempre. Solo me mantengo enfocada en que se haga justicia”, expresó.

“En el día a día, entre mi dolor tengo que ir aprendiendo de esto. Para mantener siempre la cordura”, afirmó la madre de la pequeña que murió el 1 de junio junto a su padre, su tío y primo, en la Ruta 40.