El viaje que les cambió la vida para siempre a los sobrevivientes de la tragedia de la Ruta 40

“Era un viaje muy bonito entre amigos, era algo emocionante y, lamentablemente, terminó en tragedia”, expresó Elizabeth Lara Escudero. La joven se conectó por zoom desde su domicilio en México para seguir las alternativas del juicio al camionero Daniel Curruhuinca, que fue declarado este lunes autor penalmente responsable en un veredicto unánime de homicidio culposo agravado por el número de víctimas .

Para el Tribunal, el imputado causó la colisión al invadir el carril contrario y embestir al minibus Mercedes Benz Sprinter, que conducía Alfredo Ezquerra con doce turistas. Siete personas murieron.

Lo mismo hizo Ana Margarita Muñoz. Las dos sobrevivieron, pero el dolor por la muerte de sus amigos aún duele demasiado.

“Alezandra (Martínez) era mi mejor amiga desde mi infancia. Más de 17 años que nos conocíamos. Viviendo juntas todo. Y Carlos (Tejerina Ibarra) fue un amigo que se apuntó al viaje a última hora, para poder conocer Argentina”, contó Ana.

“Este fue un plan súper tranquilo, íbamos a estar en Bariloche y uno de los días queríamos ir a conocer los Siete Lagos”, recordó. “Nosotros nos sentamos atrás en la vans (combi). El día estaba bien aún no llovía», mencionó.

«Ezquerra nos iba contando sobre el ambiente, la historia, los animales, el clima y fue cuando nos dijo: no se preocupen ahorita nos vamos a acercar a una parte que hay mucho viento, asi que si sienten que se mueve la combi no se alarmen. Está todo bien”, relató Ana.

“Nos dice eso y en segundos pum. Yo ya estaba afuera. El golpe fue tan fuerte. Yo fui expulsada (de la camioneta)”, explicó.

Dijo que cuando comenzó a reaccionar vio que se acercaban personas. “Estaba temblando del shock. Hacía mucho frío. Volteo y veo a mi amigo Carlos ya fallecido. Estaba al lado mío. Su cuerpo todo se había descalabrado. Fue algo súper fuerte de haber visto”, describió.

Se paró para buscar a sus amigas Alezandra y Elizabeth. “No las veía. Pregunto por ellas. Escucho a Elizabeth que estaba llamándome”, señaló. “Abrieron el vidrio y me asomé para buscar a mis amigas y ahí fue cuando vi a todos los demás fallecidos, heridos”, rememoró.

El camión quedó cruzado sobre la Ruta Nacional 40, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura. (foto de archivo)

Minutos de intenso dramatismo sobre la Ruta 40

Recordó “al señor (Jorge) Guelman buscando a su esposa, salió Cintia, la española. Salió la señora Pereyra. Pero no podían salir mis amigas”.

Minutos después, otras personas la llevaron hacia otra combi con turistas que se había detenido. “Me llevaron a la vans para que no viera, en ese momento yo no sabía, pero Alezandra había fallecido. No querían que viera eso”, indicó.

“Me dolía muchísimo la espalda, el cuello. No sabía si había un daño en la espina dorsal”, explicó. La trasladaron al hospital de Villa La Angostura y después al de San Martin de los Andes. Sin celular no sabía qué había pasado con su amiga Alezandra hasta que se reencontró con Elizabeth y se enteraron de la tragedia en el hospital angosturense.

“Ha sido fuertísimo. El daño físico. Llevo meses con terapia física rehabilitación. El daño psicológico ha sido muy fuerte. Tener que vivir con eso este año”, mencionó.

Dijo que quería que el tribunal tuviera en cuenta el “lado humano que ha causado todo esto. El daño psicológico, el daño a las familias de Alezandra, de Carlos, de todos los que murieron. Nosotros, los que sobrevivimos, el tener que vivir con esa culpa de haber sobrevivido cuando tantos no sobrevivieron”, sostuvo.

“Entonces, no quiero que le quiten ese enfoque, el lado humano. Cómo nos ha cambiado tanto la vida este último año. Yo sé que a todos, incluyendo al chofer, ha sido un golpe fuertísimo”, planteó Ana.

Y agradeció la asistencia y la ayuda y los cuidados en los hospitales y la ayuda de la gente que paró y que los sacó de la combi. “De eso siempre estaré siempre agradecida”, afirmó Ana.

El jueves fueron los alegatos de la fiscalia, las querellas y la defensa del imputado ante el tribunal. (imagen de video)

Atorada dentro de la camioneta

Elizabeth estuvo varios minutos “atorada en la camioneta, con los cuerpos” de las víctimas. “Ver todo tan cerca, escuchar todo, sin poder ver afuera y escuchar los gritos ha sido algo que me ha conmovido y me ha afectado bastante”, manifestó al tribunal, integrado por las juezas Laura Andrea Barbe y Mirta Bibiana Ojeda y el juez Ignacio Pombo.

“Entiendo que nos cambió la vida a todos, incluyendo al señor Curruhuinca, pero más que nada a mi me encantaría decirles a todas las familias afectadas, pues darles mi pésame y decirles que fueron pérdidas muy fuertes”, expresó la joven mexicana.

La defensa cuestionó las pericias accidentológicas durante su alegato. (imagen de video)

La tristeza de uno de los sobrevivientes

Jorge Guelman contó que el año pasado había decidido organizar un viaje con su señora, Alicia Levy, para festejar. “Cumplíamos 50 años de casados el 22 de diciembre del 2023. Todo lo había armado. Ya teníamos un salón, íbamos a ir a un lugar para renovar los votos”, comentó.

“Todo estaba planificado al máximo. Todo estaba planeado como para que fuera un premio: no todo el mundo llega como yo a los 78 años al lado de la misma mujer siempre. 50 años de casados, 8 de novios”, destacó.

Dijo que su vida cambió radicalmente. Reveló que una de sus hijas que vive en Buenos Aires “hizo lo imposible para que mi tristeza no fuera tanta, pero claro, cuando llega la noche y uno está solo y los recuerdos se apoderan de uno. es imposible diríamos vivir así”. “Tengo 78 años. No es lo mismo que cuando uno tiene 20 o 30”, aseveró Guelman.

“Y pensar que éramos felices. Toda la vida me cambió en un segundo. Yo me siento culpable porque yo había decidido hacer este viaje. Yo quería ir a Bariloche y a Villa LA Angostura y conocer el camino de los Siete Lagos, porque no lo conocíamos”, expresó ante el tribunal.

“También yo fui el culpable de haberle dicho a mi señora que se siente en ese lugar en la combi porque si yo me hubiera sentado en el lugar opuesto quizás el muerto sería hoy yo y la que estaría viva sería mi señora. Hay muchas cosas que me hacen sentir culpable”, expresó Guelman.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9.15 del 11 de noviembre del 2023, entre los kilómetros 2079 y 2080 de la Ruta Nacional 40. El contingente de turistas había salido desde Bariloche en dirección a la Ruta de Siete Lagos. Curruhuinca había salido de Villa La Angostura al volante del camión Scania con batea y se dirigía a Bariloche.

Por la colisión murieron los turistas mexicanos Alezandra Martínez y Carlos Alberto Tejerina Ibarra, la ciudadana de Honk Kong Li Mei Chi Rufina, Ylenia del Carmen León Carrillo, de España, las argentinas Ester Alicia Levy y Paola Andrea Pereyra y Ezquerra. Y otras seis turistas sufrieron fracturas y lesiones de distinta consideración. Fue la mayor tragedia vial de los últimos años en Neuquén.

En los próximos dias se definirá la pena que le corresponde al camionero declarado culpable.