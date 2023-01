«Yo no soy ninguna p…»: la mamá de uno de los rugbiers le respondió a Fernando Burlando

La decimosegunda audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa trajo mucha tela para cortar. Y quizás el foco de la atención se lo llevaron los padres de los rugbiers acusados, quienes pasaron por el estrado y plantearon que el hecho también les arruinó la vida a ellos.

Hablaron de «una agonía constante» y de no poder salir a la calle por el miedo a las agresiones. Focalizaron en la presión de los medios de comunicación y apuntaron de lleno contra el abogado Fernando Burlando, representante de los padres de Fernando.

Incluso, uno de ellos salió a responderle directamente en medio de su declaración. «Quiero aclararle al señor Burlando que no soy ninguna puta, fue tremendo escuchar esa palabra para mi y mi familia«, exclamó María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli (22), al cierre de su exposición.

La contestación partió de una frase que el letrado arrojó durante la salida de una de las primeras audiencias, cuando los rugbiers se rieron durante la declaración del testigo Pablo Ventura. «Estoy a muy corto tiempo de empezar a insultar a todo el mundo. Yo pregunto: ¿De qué se ríen, hijos de puta?«, se interrogó Burlando.

Guillén no es la primera persona que se cruza con el abogado de la familia Báez. Ayer, Máximo Thomsen se negó a responder preguntas que vengan de alguien «que me insultó a mí y a mi familia».

Qué más declararon los padres

Héctor Eduardo Benicelli, padre de Matías Benicelli (23) lloró hoy mientras relataba su testimonio. «Nunca imaginé pasar una situación así. No sé como seguir. Escucho que nos dicen hijos de puta. No le encuentro explicación. Es terrible, un dolor terrible para todos. Quieren curar el dolor generando mas dolor«, expresó.

Un rato antes había hablado Mauro Pertossi, padre de Luciano y Ciro, quien se quebró al dar testimonio. «Es una desgracia. Uno cree que las cosas están encaminadas en la vida y llega esto. No sé qué pensar. No puedo creer que estemos viviendo este momento. Mis hijos no son asesinos. Son chicos, adolescentes, vagos, como decimos en el barrio. No lo puedo creer«, afirmó ante los jueces.

Ayer por la tarde había hablado Rosalía Zárate, madre de Thomsen. Allí contó que debió dejar el trabajo luego del 18 de enero del 2020. Incluso comentó que sufre de un cáncer, que apareció en los últimos años. “Me operé, hice rayos y quimioterapia, sigo en tratamiento. Lo dejé para poder venir acá. Lo único que hago es salir de mi casa para ir a ver a mi hijo a la cárcel e ir al medico. Así hace dos años. No puedo más no puedo seguir sobrellevando todo esto. Es una pesadilla”, señaló la mujer.

Ninguno de los padres que pasaron hoy ni ayer al estrado se dirigieron a los padres de Fernando. Tampoco mencionaron o se refirieron al crimen.