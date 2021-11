Juventud Agraria tiene media Copa ‘Diario Río Negro’ en el bolsillo

Juventud Agraria goleó 4 a 0 a Independiente de Río Colorado, lo que le permite mantener 7 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor. El equipo de Algarrobo se prueba el traje de campeón del torneo apertura “Copa Diario Río Negro.”

Desde el comienzo el encuentro fue dinámico e intenso, pero el resultado fue lapidario. A los 5’ Juventud mostró chapa cuando Lisandro Silva marcó el 1 a 0 de tiro libre.

Con la ventaja a su favor el verde apostó a jugar de contra, mientras que el local buscó por todos los frentes equilibrar la balanza, aunque le faltó claridad en los metros finales.

Sobre los 40’, con la expulsión de Matías Tanos, todo fue más cómodo para la visita, porque Independiente no pudo reacomodar el equipo. A los 4’ y a los 10’ del complemento Brian Pino estiró diferencias, sellando la historia, y sobre los 41’ Cayetano Bolsan cerró la faena 4 a 0.

Con este resultado Juventud Agrario sigue sin problemas en un camino sólido al título, afianzándose como único invicto del torneo.

Mientras tanto, La Adela no se rinde y quiere seguir dando pelea. En su casa le ganó en la parte final del partido 3 a 1 a Barrio Unión con un triplete de Diego Canullan, que volvió luego de una lesión. Cristian Vedovati había marcado el empate transitorio.

Además, Buena Parada le ganó 3 a 2 a Defensores y se prendió en la tabla.

Posiciones: Juventud Agraria 21, La Adela 14, Buena Parada 14, Independiente 12, Barrio Unión 11, Defensores 9, Villa Mitre 7 y Atlético 6.

Próxima fecha: Atlético vs Independiente, Defensores de la colonia vs Villa Mitre, Barrio Unión vs Buena Parada, Juventud Agraria vs La Adela.