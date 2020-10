Koeman: "El VAR solo ha entrado en contra del Barça"

El clásico entre Barcelona y Real Madrid, con triunfo merengue por 3 a 1, dejó varias polémicas y el entrenador del equipo catalán evidenció su fastidio en la conferencia de prensa posterior al partido.

"Para mí no es penalti. Le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar un día el tema del VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y solo el VAR ha entrado en contra del Barça", señaló Ronald Koeman acerca del penal cobrado a Sergio Ramos por agarrón de Clément Lenglet.

"Esos agarrones pasan siempre en el área. Creo que hay falta de Ramos antes sobre Lenglet. Hay agarrón, pero no tanto como para tirarse hacia atrás.. Si te agarran así, te tienes que caer adelante, no atrás", agregó sobre la discutida jugada.

Además, Koeman defendió lo hecho por su equipo a pesar de la derrota. "Hemos jugado bien, creado oportunidades. En la segunda parte también hemos estado bien. Es dífícil entender, no nos merecemos perder el partido", opinó.

Sergio Ramos también dio su versión del penal y consideró: "El penalti es clarísimo, me agarra cuando voy a intentar saltar. Juzgar al árbitro por una acción que es bastante clara es injusto".

Sobre el encuentro, destacó que el Real Madrid no se metió atrás después del gol. "Aprovechamos el bajón anímico que tuvieron ellos para ir a buscar el tercer gol y no defender el resultado", analizó.