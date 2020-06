Kyrgios no está de acuerdo con jugar el US Open

El tenista australiano Nick Kyrgios se mostró contrario a participar del US Open, anunciado para jugarse entre el 31 de agosto y el 14 de setiembre, y consideró "egoísta" haberlo confirmado en medio de la situación social que generó la pandemia de Coronavirus y en Nueva York en particular el asesinato de George Floyd a manos de la policía.

"La ATP está tratando de impulsar que el US Open se realice, me parece egoísta con todo lo que está sucediendo en este momento. Por un lado el Coronavirus y por otro los disturbios por la muerte de George Floyd. Creo que es necesario superar estos desafíos antes de pensar en el regreso del tenis", subrayó Kyrgios, en su cuenta de la red social twitter.

El australiano, en el lugar 40 del ranking mundial de la ATP, expresó su postura contraria a jugar en Nueva York el Grand Slam estadounidense, como lo hicieron el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, y el español Rafael Nadal, segundo en el escalafón.

El suizo Roger Federer, cuarto del ranking mundial, anunció ayer que no jugará hasta 2021 luego de haberse resentido de la lesión que padece en la rodilla derecha, por lo que tampoco estará en el US Open.

La probable ausencia de los tres más grandes del tenis mundial, el denominado Big Three, en el US Open, no pasó desapercibida para Kyrgios.

Kyrgios no está de acuerdo con la realización del US Open. Gentileza.

"Piensan que el US Open debe seguir adelante Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal ?", preguntó Kyrgios en Twitter.

La ATP y la WTA mantienen suspendida la actividad en los dos circuitos profesionales en principio hasta el 31 de julio y analizan la posibilidad de retornar en agosto con tres certámenes. El primero sería el ATP 500 de Washington, después el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open, los dos últimos en Nueva York, una de las ciudades más castigadas por el Coronavirus.