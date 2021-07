L-Gante contó que «la netbook del Gobierno» no la recibió en la escuela

Luego de que Cristina Fernández de Kirchner lo mencionara, L-Gante contó cómo consiguió la computadora del programa Conectar Igualdad con la que grabó su primer hit.

La vicepresidenta lo puso como ejemplo ayer a la hora de destacar las entregas de netbooks durante su gobierno. Sin embargo, el cantante reveló que no la recibió en la escuela y que la compró por su cuenta.

"La netbook del gobierno no la tuve en la escuela. No me acuerdo si la cambié por un celular o vendí el celu y me compré la netbook", comentó el cantante.

#LGANTE tajante "la netbook del gobierno no me la dieron en la escuela. Me la compré, no recuerdo si vendí o cambié el celular x la netbook. La persona q me la vendió no la usaba. Me hubiera gustado q la use. No está bueno recibir cosas xq sí." #VivianaConVos @vivicanosaok pic.twitter.com/GkeFOVNnLk — 𝕬𝖓𝖉𝖗𝖊𝖆 𝕭𝖎𝖘𝖘𝖔 ⚘🦋 (@AndreaBisso) July 2, 2021

L-Gante además dejó su opinión sobre la mención de Cristina Kirchner y el hecho de que le hayan vendido una de esas computadoras.

"No me siento usado porque ella dijo el logro que yo tuve. Lo que podría corregir es que no hay que recibir cosas así porque sí. La gente que me vendió la computadora no le dio uso, a mí me gustaría que la persona que recibe eso en verdad la use", expresó.

"L-Gante":

Por las declaraciones de Cristina Kirchner pic.twitter.com/49Qb3poked — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 1, 2021

"A mi me sirvió la netbook, sirve mucho para una persona que está interesada en progresar. Hay que saber bien a quién se le obsequia", añadió.