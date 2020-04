La actividad de los odontólogos se redujo un 95% en Neuquén

“La situación de los odontólogos es desesperante”, alertó la presidenta del Colegio que los agrupa en Neuquén, Silvia Galetti quien remarcó que la actividad se redujo un 95 por ciento y que sólo se atienden emergencias. En ese contexto, manifestó que peligran los sueldos de abril para el personal dependiente.

Frente al actual emergencia por la pandemia del coronavirus, unos 226 odontólogos de toda la provincia se autoconvocaron para evaluar estrategias que ayuden a amortiguar la crisis económica que atraviesa el sector. Galetti explicó que realizar una consulta odontológica adecuada, con todos los mecanismos de protección que corresponden, hoy cuesta al menos 3 mil pesos, pero desde las prepagas ofrecen abonar entre $1200 y $2000.

Según informó la profesional, los “kit de bioseguridad” superan los 2 mil, más de lo que algunas obras sociales están dispuestas a pagar por la consulta. Agregó que no los cubre la ART y que ellos deben afrontar todos los gastos en cuanto a las medidas de prevención del virus.

En caso de que las prepagas no reconsideren los montos, serán los usuarios quienes deberán “absorber” los pagos, de acuerdo a lo que comentó la profesional.

Galetti sostuvo que se encuentran en una situación “muy delicada”, ya que la actividad cayó drásticamente: un 95 por ciento, pues solo se realizan las consultas por “urgencias”. Insistió en que la crisis se agudiza por la falta de predisposición por parte de las prepagas y obras sociales, que ofrecen pagar la consulta por debajo de lo que a los odontólogos les cuesta atender.

Remarcó que, además, los cobros serían recién en 60 días, lo que achica aún más el margen de ganancia, producto de la inflación. Añadió que alguno de los servicios de prestaciones les adeudan honorarios desde el mes de diciembre.

“Tendríamos que reducir las medidas de bioseguridad y no estamos dispuestos a hacerlo”, subrayó. Aseguró que la salud de los pacientes y la de los profesionales "no se negocia", más aún teniendo en cuenta que se encuentran a menos de 50 centímetros de distancia.

Resaltó que en el imaginario social prolifera la errónea idea de que los profesionales de la salud bucal “son millonarios” y que por lo tanto no necesitan asistencia: “Ello no es así”. Aseguró que la situación económica los deja tambaleando, ya que no han tenido casi ingresos desde que se decretó la cuarentena obligatoria, aunque continúan teniendo las mismas deudas fijas.

Por eso, reconoció que peligra el pago de los sueldos del mes de abril para el personal dependiente. Enfatizó que el sector necesitará el apoyo del Estado para poder afrontar los gastos y sugirió como medida la eximición del impuesto al monotributo para los autónomos.

Ante un duro panorama, Galetti rescata la unión de los odontólogos, pese a que suele ser una profesión “bastante individualista”. “Logramos reunirnos más de 200”, resaltó y señaló que son más de 500 los trabajadores de la salud bucal en toda la provincia, que se encuentran en una situación similar.