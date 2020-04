Advierten que podrían cerrar el 35% de las pymes de Vaca Muerta

Desde la Cámara Empresarial de la Industria Petrolera y Afines de Neuquén (Ceipa) se trazaron los escenarios para los próximos meses y advirtieron que si no se toman medidas desde el Estado, el 35% de las pymes vinculadas a Vaca Muerta podría cerrar y el 40% de los empleados perderían sus puestos.

El documento parte de un detalle del estado actual de las empresas que forman la Ceipa, las cuales antes de la pandemia ya afrontaban una caída del 30% en la actividad de producción y del 50% en workover.

El texto indica que a la fecha todo el workover se detuvo, la actividad de producción se encuentra al 10%, al igual que las obras. Pero advierte que el 60% de las empresas no tiene fondos suficientes para pagar los sueldos de abril, el 80% pedirán créditos y un 10% ya los tiene aprobados.

Sin embargo los pronósticos para los próximos 9 meses son complejos y parten de la resolución de la crisis internacional del petróleo. El escenario optimista parece ya haber quedado atrás por el acuerdo de la OPEP+, pues parte de un barril internacional a 45/50 dólares.

En este caso la Ceipa estimó que en este mes la actividad petrolera se elevaría al 20% y que para septiembre/octubre retornaría al nivel previo a la cuarentena, siempre contando con que se aplique un precio sostén o barril criollo de 45 dólares. De todas formas calcula una pérdida de 1500 millones de pesos en sus ingresos netos por trabajar durante seis meses al 40%.

El segundo escenario es catalogado como el más probable. Parte de un petróleo internacional a 35/45 dólares y prevé que recién para fines de este mes la actividad petrolera local llegue al 20% del nivel previo a la cuarentena pero con el detalle de peso de que las operadoras no paguen los stand by de equipos y desde la cámara que agrupa a las empresas de servicios especiales se reclamen descuentos en sus pagos.

El cálculo estima que para septiembre/octubre estima que el nivel será de sólo el 50% y que recién se regresará a una actividad similar a la previa al Covid-19 en el primer trimestre del 2021.

En este caso, la Ceipa estimó además de un barril criollo a 45 dólares que se gestione con éxito la construcción del gasoducto Vaca Muerta -Saliquelló para reactivar inversiones en gas.

En números 2700 millones de pesos es el cálculo que la Ceipa hizo sobre la pérdida de ingresos netos de las pymes para los próximos seis meses en el escenario negativo.

Pero en las pymes es escenario marca que cerrarán entre el 15 y el 20% y se perderán el 30% de los puestos de trabajo, junto con una pérdida de ingresos para el sector pyme de 2.000 millones de pesos.

El tercer escenario es el pesimista y parte de un precio para el petróleo internacional de 25/35 dólares. Si bien contempla también la aplicación de un barril criollo de 45 dólares, prevé que el mismo se vea licuado por una inflación de hasta el 70%.

En este caso también prevé que las operadoras no paguen los stand by, pero visualiza una recuperación más lenta por el contexto nacional de crisis más aguda. Estima que para septiembre/octubre recién se llegue al 50% del nivel previo de actividad y que para el primer trimestre del año que viene no se haya normalizado aún.

Para las pymes, estima que se perderán entre el 25 y el 35% de las empresas y el 40% de los puestos de trabajo. Pero además contempla que "el nivel de actividad de largo plazo exige una reducción de la cantidad de unidades económicas vinculadas y la cantidad de personal, y comienza una emigración de población hacia otras actividades y provincias".

Las propuestas

Es por esto que desde la Ceipa se presentó un extenso plan de medidas a adoptar para evitar el mayor daño. Una de ellas es buscar un acuerdo con el sindicato para reducir el impacto social de la crisis pero intentando contener la mayor cantidad de puestos de trabajo posibles aplicando Repro del Estado para cubrir buena parte de los que estén suspendidos.

Avanzar hacia formas de asociativismo a fin de reducir la necesidad de inversiones. Una de ellas es coordinar la reposición de equipos de trabajo que requieran reemplazo por la aparición de casos positivos de Covid-19.

Además solicitar la prorroga de impuestos nacionales, provinciales y municipales sin excepción por 180 días. Y que desde el Banco de la Provincia de Neuquén (BPN) se determine plazos de gracia para el financiamiento de los créditos a 180 días, sabiendo que con alta probabilidad que se necesitará refinanciar esa deuda en el futuro.

Desde la Ceipa plantearon la necesidad de formar una mesa de Vaca Muerta entre múltiples cámaras, gobiernos, sindicatos y bancos. Pero a su vez propusieron que las cámaras empresarias deban dar fuerte prioridad a la contratación de empresas neuquinas.