La argentina Camila Sosa Villada ganó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz

La escritora Camila Sosa Villada fue reconocida con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2020 por su novela "Las malas" por "la gran destreza narrativa, la originalidad del ambiente y la fuerza de los personajes que retrata”, según destacó el jurado, que también señaló que se trata de "un texto rudo y a la vez hermoso" y "este extraño equilibrio lo convierte en una obra sobresaliente, cargada de lirismo, rabia y redención".

"'Las malas' es ficción y realidad trabajada en el molcajete del oficio y la inspiración”, agregó el jurado de esta edición integrado por Ana García Bergua y Ave Barrera, de México, y Daniel Centeno Maldonado, de Venezuela, quienes debieron elegir entre 67 candidaturas provenientes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Italia, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

En diálogo con Télam, Camila Sosa Villada (La Falda, 1982) contó: "Con los premios no tengo espíritu competitivo porque como como buena travesti siempre me ha tocado perder pero cuando me los dan siempre me pongo contenta. Y me da mucha alegría también porque yo quiero mucho a México. Este año no se va a poder pero pienso que el año que viene me tienen que invitar así me desayuno unos buenos chilaquiles".

Con los premios no tengo espíritu competitivo porque como como buena travesti siempre me ha tocado perder pero cuando me los dan siempre me pongo contenta" Camila Sosa Villada

Desde su publicación en 2019 por Tusquets "Las malas" -esa crónica mítica sobre la comunidad trans- fue cosechando reconocimientos y con mucha repercusión que se convirtió en una de las novelas más originales, con mayor calidad narrativa y con un número de ventas que la convirtió en todo un fenómeno literario, incentivado por un boca a boca que tuvo a las redes sociales como protagonistas.

"Con respecto a 'Las malas', lo cierto que yo las he dejado andar, no estoy pendiente de lo que sucede salvo para comunicar estas cosas, para contar premios o reediciones", contó Sosa Villada, actriz y autora de "La novia de Sandro" y "El viaje inútil" sobre esa novela que la convirtió en una de las voces narrativas más originales de la literatura contemporánea y que será llevada al cine.

"Las malas", novela de la cordobesa Camila Sosa Villada.

La escritora se enteró que había ganado el Sor Juana Inés de la Cruz el viernes pasado pero no podía decir nada hasta su anuncio oficial: "El viernes estaba aquí de post operatorio mientras un amigo me estaba haciendo de comer y me llaman desde México para que me conecte ¿Pero qué es esto? Cuando me conecto me dicen que gané el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, Ay: "Hombres necios que acusais a la mujer sin razón".

El Premio Sor Juana Inés de la Cruz es un reconocimiento al trabajo literario de las mujeres que se otorga desde 1993 en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara y que el año pasado premió a la argentina María Gainza, mientras que en ediciones anteriores distinguió a Perla Suez, Inés Fernández Moreno, Claudia Piñeiro, Sylvia Iparraguirre y Tununa Mercado.

Camila Sosa Villada recibirá el premio el miércoles 2 de diciembre a las 17 de México en una ceremonia virtual que será transmitida en la página web oficial http://fil.com.mx.

Agencia Télam