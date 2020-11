La Peña: Tiempos de sueños e imaginación recargada

Con tan poco uno podía sentirse el mejor, un súper héroe en silencio, saltar, correr, imaginar que volábamos. Sentir que nuestra bici era un avión o un colectivo, que podía subir montañas y pasar enormes lagunas.

Sin tele, sin publicidades invasivas, sin necesidades inventadas. Era llegar al mundo y aprender en casa y en la escuela, con los amigos, con la familia, pero casi sin factores externos que influyeran tanto. Sentíamos que las palabras tenían peso, el necesario, pero eran más o menos el camino a seguir.

Y aunque las desigualdades eternas nunca dejaron de existir, el juego nos igualaba, el juego era quién imaginaba mejor, quien era capaz de hacer el mejor barrilete sin ir a la librería a comprarlo. Usar papel barrilete era casi una deshonra. Si salía con papel de diario era para mostrar orgullosos.

El juego era la balanza donde el mejor jugador de fútbol era el que mejores gambetas hacía no quien tenía la mejor pelota. Eso sí, el dueño de la pelota podía en un partido adverso a mitad del juego agarrarla y salir corriendo y eso evitaba la goleada.

Pero también era el tiempo en que una zapatilla podía hacernos correr más rápido, ser más eficientes en el deporte y llegar más lejos. Los que podían compraban alguna opción de las tres tiras, pero la mayoría comprábamos Flecha, popular, liviana, pero blanda, de modo que para que no se clavara una piedra había que jugar en terreno parejo. Y peor aún, si no alcanzaba para era marca había una más accesible llamada Fanático, cuya suela se parecía bastante a un papel por lo delgada. Tener zapas nuevas era saltar sobre el terreno húmedo y dejar huella, era probar la efectividad corriendo la vuelta a la manzana sin parar. Y al terminar atribuirle todo el mérito a la zapatilla. O ponernos un buzo nuevo de gimnasia y sentir que eso era capaz de llevarnos a los juegos olímpicos. Era poco o casi nada lo que teníamos, pero se compensaba con los sueños y la imaginación recargada.