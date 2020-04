La artista Mariana Ormeño Belzagui mueve mundos de colores

P: En diez palabras, ¿quién es Mariana Ormeño Belzagui?

R: Una mujer que disfruta de lo simple , inquieta, siempre pensando en hacer cosas. Mamá , docente, emprendedora.

P: ¿Cuál es tu primer recuerdo con la pintura?

R: Se viene a mi recuerdo las mañanas en el jardín, donde nos daban la posibilidad de elegir a que rincón ir a jugar, siempre iba al rincón de dibujar y pintar, también al de los bloques para armar cosas. En casa era muy parecido, el dibujo presente desde muy pequeña, a los 4 años comencé a ir a cerámica también, supongo que todo iba de la mano.

P: ¿Qué significa el color en tu obra?

R: Mi obra tiene muchísimo color y al ser colores con alta saturación estimulan mucho la vista. Comienzo pintado el fondo, y luego pienso en los personajes, que colores utilizar , en base a eso juego mucho con los colores complementarios de los mismos. Por ultimo, todas las lineas están delineadas con negro, lo cual es indispensable para ese universo de personajes funcione.

P: ¿Cuáles son tus técnicas?

R: Trabajo con pinturas al agua, acrílicos, esmaltes sintéticos, y laca. Me resultan muy cómodos y prácticos, a la hora de limpiar sobretodo, ademas no tienen olor fuerte no tengo q pensar en solventes y demás. En cuadros utilizo acrílicos y esmaltes o solo acrílicos y laca para protección.

Cuando pinto murales trabajo con hidroesmaltes, teniendo en cuenta el desgaste que tienen las pinturas al exterior propios de la naturaleza , lluvia , sol y el paso del tiempo, es un tipo de pintura que se que va a durar mucho manteniendo su color.

En algunos detalles también utilizo algún aerosol. Los murales los pinto todos a pincel y termino delineando también a pincel, con negro.

P: ¿Qué nos cuentan tus obras?

R: En mis obras hay un mundo de colores con personajes, que viven y conviven de manera plena entre si y el medio que habitan. Donde el respeto por la diversidad se hace presente .

De esta manera, no pongo titulos a mis obras, prefiero que quien las observe pueda sentir e interpretar libremente. No es menor detalle, que sean los niños y niñas quienes vean bichos, robots, marcianos, e historias increíbles!

P: Trabajas sobre espacios muy diversos, desde los mas pequeños hasta muros en espacios abiertos ¿ como te expresas en uno y otro ?

R: En ambos, la forma de trabajo es muy similar, se que materiales utilizar y de que manera. Si hay una diferencia en cuanto al espacio, los cuadros los pinto en la comodidad de casa, puedo comenzar a pintar y cortar cuando necesite o quiera y continuar mas tarde.

En cuanto a los murales, lleva un buen trabajo previo, suelo hacerlos los fines de semana, varias horas seguidas aprovechando la luz natural. El primer paso es observar el lugar sobre el cual voy a pintar, tomar medidas , pensar si voy a necesitar escaleras, andamio, calcular cantidades de pintura, si da el sol sobre el lugar, tener en cuanta las horas de luz natural.

Con esos datos hago un bosquejos a escala, pensado en los colores también, para poder trabajar luego. Y lo fundamental: siempre pinto con mates y música.

P: ¿Qué artistas marcaron tu camino?

R: Siento que el arte acompaña mi vida desde mi niñez , la música , pintura, la posibilidad se sentir y expresarme libremente.

El el caso puntual de algún artista, pienso en Antoni Gaudí realmente me parece excepcional todo lo realizado por el.

El artista argentino Xul Solar y Joan Miró.