La China Suárez escribió un descargo en Instagram y apuntó contra todos

Luego de versiones y acusaciones de todo tipo que la involucraron en la ruptura de Wanda Nara y Mauro Icardi, Eugenia Suárez publicó una serie de mensajes en Instagram a modo de descargo.

"Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática", comenzó la actriz.

Aseguró que guardó silencio por mucho tiempo por "miedo e inexperiencia" y criticó la cobertura mediática al hablar del "nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sostener el minuto a minuto televisivo".

"Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o estaban separándose y que no había conflictos", continúo. Se infiere que en este sentido podría referirse tanto Benjamín Vicuña como a Nicolás Cabré, además de a Icardi.

A su vez, escribió que "estos hombres guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada".

También deslizó un reproche hacía Wanda Nara y las mujeres que la critican. "Parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz", expresó.

Sobre los chats con Icardi, la China afirmó: "Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué". Además apuntó contra "las actitudes de conquistadores seriales que tienen