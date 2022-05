Propio o alquilado, todo se paga en dólares

Los simples mortales no alcanzan a dimensionar lo que implican 4 millones de dólares. Es mucho dinero, algo así como 800 millones de pesos. Esa es la cifra que se pagó por el avión modelo 1994 que la provincia de Río Negro tendrá para los vuelos de la gobernadora y algunos funcionarios y para las demandas sanitarias.

Esa es la teoría, en la práctica, lo más probable es que ese avión se la pase volando con funcionarios de primera y segunda línea para todos lados. Pero supongamos que cumple con su función tal como fue expresado en las razones de compra.

De todas maneras es muchísimo dinero en tiempos en que los mortales comunes, esos a los que hice mención al comienzo, apenas pueden comprar 200 dólares por mes porque si compran más, si es que les alcanza, los órganos de contralor lo mandan a investigar. Ni siquiera las empresas que los necesitan pueden disponer libremente de dólares.

El dólar es un bien escaso en este tiempo. No existen, no hay y cada liquidación de exportaciones es como una gran noticia porque implica la llegada de dólares al país cuando ni siquiera están disponibles para comprar insumos médicos, repuestos de vehículos, para pagar importaciones que solo se pueden abonar en esa moneda y para infinidad de operaciones donde el dólar es el único idioma posible.

A la par se renueva otro contrato en dólares con una empresa que presta el servicio aéreo sanitario, aunque no está claro si cuando llega el avión esos contratos se caen. Unos dicen una cosa, otros lo ponen en duda.

Es decir todo en dólares. ¿Por qué todo en dólares?. ¿Es oportuno hacer ese tipo de contratos con una situación tan compleja del país como la de hoy?. ¿Era necesario comprar un avión que el mismo ex gobernador Alberto Weretilneck asegura que si vuelve a ocupar ese lugar no va a utilizar?. ¿Esa función no la cumple el avión contratado como taxi sanitario?. En síntesis habría un avión propio y otro alquilado, pero los dos se pagan en dólares.