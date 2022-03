Robaron en la Escuela 275 de Roca y nadie se enteró porque no sonó la alarma

Fue anoche cuando un patrullero de la Comisaría 21 hacía controles rutinarios, algo llamó la atención de los efectivos en calle 3 de Febrero y General Paz. La puerta de ingreso de la Escuela Primaria 275 estaba forzada y abierta.

Pudieron constatar que había ocurrido un robo, por lo que inmediatamente comenzaron con los operativos cerca de las 23 horas y convocaron al equipo directivo para que concurra a la institución.

Los delincuentes se llevaron por lo menos tres ventiladores, equipos de música y un televisor de grandes dimensiones, según informaron a RIO NEGRO desde la jefatura de la Unidad 21. Según demuestran los primeros indicios, habrían salido por la puerta trasera.

Desde esa unidad policial informaron que hasta el momento no se pudo dar con testigos, ya que los vecinos no se enteraron porque la alarma de la escuela no se escuchó en ningún momento.

«Los sensores no se activaron», comentaron y por razones que se intentan conocer, no se disparó el sonido. Desde la escuela, elevaron un pedido de personal técnico para dar una solución al tema.

Ya a fines del año 2020 la escuela había sufrido una seguidilla de robos en el mes de octubre y noviembre, por lo menos tres hurtos en una semana. Se llevaron computadoras, módem y dañaron cableado de conexiones.

Trabajó en el lugar la Brigada de Investigaciones, que este viernes ya se encontraba trabajando para dar con los responsables del hecho.