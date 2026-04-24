Horóscopo de hoy viernes 24 de abril: descubre qué le espera a cada signo del zodíaco

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Deberás hacer mucha introspección si pretendes entender el porqué de ciertas situaciones que te tocarán vivir en el día de hoy. Amor: Hay ocasiones en las que es mejor ceder a arriesgarse a deteriorar el vínculo que une a la pareja. Toma en cuenta esto. Riqueza: Deberás dejar de lado tu inmadurez y buscar alguna forma de ingreso de capital o acabarás en situaciones muy apretadas. Bienestar: No permitas que la ansiedad y la impaciencia terminen por dar una impresión errada de tu personalidad. Toma los tiempos con precaución y seriedad.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: No te permitas incurrir en actividades nocivas que habías logrado superar dificultosamente solo porque te sientes negativo. Amor: No proyectes tus inseguridades propias sobre tu pareja. Dale el espacio que necesita para crecer y desarrollarse. Riqueza: Deberás dejar de lado parte de la carga laboral que tienes en los hombros si pretendes continuar saludable. Recapacita. Bienestar: La falta de sueño y las constantes exigencias de un ritmo laboral frenético y tenso terminarán por agotar tus energías completamente. Mucho cuidado.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No permitas que las opiniones descaradas de los que te rodean te hagan sentir menos de lo que realmente eres. Imponte. Amor: Deberás encontrar la forma de hacer tiempo para tu pareja pese a tu agenda laboral apretada. Ella necesita de tu atención. Riqueza: No dejes que las presiones de tus fechas límite logren enloquecerte. Tómate un segundo para organizar tus tiempos. Bienestar: Renueva esa idea ya perdida de que lo mejor de la vida está por venir. Solo debes mirar al futuro con positivismo y serás blanco de grandes cosas.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Deberás comenzar a tomar tus responsabilidades con mayor seriedad o se avecinan momentos complicados para ti. Amor: Muéstrate paciente e indulgente con los deseos de tu pareja en el día de hoy, ella atraviesa un momento complicado. Riqueza: Vivirás momentos de alta tensión en tu ámbito laboral en la jornada de hoy. Mantén la calma por sobre todas las cosas. Bienestar: Deja los sentimientos negativos a un lado. Que el rencor y el orgullo no te enceguezcan tanto como para perder lo que podría ser el amor de tu vida.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: El destino solamente te favorecerá si te muestras decidido y estás dispuesto a todo para alcanzar tus metas. Amor: Deberás sacrificar tus planes de ocio para poder alcanzar a terminar ciertas responsabilidades. Háblalo con tu pareja. Riqueza: Necesitarás atención y concentración totales si deseas cumplir con tus labores agendadas para la jornada de hoy. Sé cuidadoso. Bienestar: La clave de alcanzar una meta determinada es estar dispuesto a sacrificar todo tipo de comodidades para alcanzarla. El esfuerzo es la esencia.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Día de grandes chances laborales. El aprovecharlas o no dependerá únicamente de la capacidad que tengas para vislumbrarlas. Amor: Aprende a dar mérito a tu pareja por sus aciertos, que la relación no sea únicamente de reclamos y reproches. Riqueza: Las primeras impresiones siempre son importantes. Muéstrate ávido de conocimiento y proactivo en tu nuevo cargo. Bienestar: El entendimiento y comprensión en la pareja son procesos largos de recorrer y que tardan más en algunos casos que en otros. Deberás ser más paciente.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Deberás dejar de lado este estilo de vida que no es apropiado para ti. Las ínfulas de grandeza no pagarán tus deudas. Amor: Existen temas en la pareja que son difíciles de tratar. Es necesario fortificar la confianza para poder discutirlos a fondo. Riqueza: Recuerda, tu intelecto es tu capital. Busca mejorar constantemente tu nivel de conocimientos para ampliar tus posibilidades. Bienestar: El paso fundamental para poder madurar como pareja es el poder conocerse a uno mismo de antemano. Esto facilitará el entendimiento del otro.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tendrás que modificar tu itinerario para el día de hoy dejando de lado eventos muy importantes para ti. Resignación. Amor: Atravesarás por un periodo corto de soledad. Aprovéchalo para disfrutar de la vida sin compromisos ni complicaciones. Riqueza: Tendrás que ser excesivamente diplomático en tus afirmaciones y comentarios durante la jornada de hoy. Piensa y luego habla. Bienestar: No subestimes las ventajas de lograr organizarte eficientemente. Podrás alcanzar límites nunca antes pensados para ti, sobre todo a nivel laboral.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Jornada bastante positiva en ciertos aspectos clave para ti. Esto te permitirá tomarte ciertos inconvenientes mínimos a la ligera. Amor: No permitas que las palabras de personas desconocidas y posiblemente malintencionadas alteren tus sentimientos hacia tu pareja. Riqueza: Saldrán a la luz ciertos planes de tu entorno laboral para hacerte ver mal. Actúa con magnanimidad e inteligencia. Bienestar: Haz partícipe a tu pareja de tu vida interior, tus dudas, ambiciones y temores. No temas abrir tu corazón para darle el lugar que se merece.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Es hora de realizar un profundo cambio de prioridades en tu vida si pretendes tener cabida alguna en la sociedad. Amor: Contarás los minutos durante la jornada de hoy para volver a tu hogar y disfrutar de la compañía de tu pareja. Buena jornada. Riqueza: No permitas que tu actitud arrogante y egocéntrica termine por enemistarte con tus pares laborales. Procura reducirla un poco. Bienestar: Aprende de tus recientes experiencias negativas a la hora de manejar tu capital. Sé más cuidadoso en la forma en la que administras tus recursos.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Evita a toda costa caer en las garras de la agresión física para solucionar los inconvenientes con tus vecinos. Amor: Que el reciente periodo de tensión en la pareja siente el precedente necesario para no volver a caer en peleas sin sentido. Aprende del pasado. Riqueza: Deberás dedicarle más tiempo y sacrificio a tu trabajo si pretendes progresar entre tus pares, o terminarás estancado permanentemente. Bienestar: No tengas vergüenza en preguntar para poder desterrar todo tipo de dudas, sobre todo si se trata de determinaciones que afectarán tu capital.