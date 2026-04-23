Sancor Seguros reinauguró su oficina en Neuquén y apunta al crecimiento del sector energético

La empresa Sancor Seguros reinauguró su oficina comercial en la ciudad de Neuquén en un acto que reunió a sus principales autoridades nacionales y regionales. La actividad incluyó una conferencia de prensa en la que se expusieron los lineamientos estratégicos de la firma y su posicionamiento en la Patagonia, una región que consideran clave por su dinamismo económico.

Durante la presentación, los directivos señalaron que la reinauguración forma parte de un plan de expansión territorial que busca fortalecer la presencia física de la compañía. En ese marco, remarcaron que la cercanía con los clientes y productores asesores sigue siendo un eje central del negocio, incluso en un contexto de creciente digitalización de los servicios.

En el acto de reinauguración de la oficina comercial de Sancor Seguros en Neuquén participaron el presidente del grupo, Carlos Casto; el CEO, Alejandro Simón; el director de Clientes y Distribución, Eduardo Estrada; y el gerente de la unidad de negocios Río Negro, Neuquén y Chubut, Miguel Carruozzo, quienes encabezaron la actividad y dialogaron con los medios sobre la estrategia de la compañía en la región.

Uno de los datos destacados fue el nivel de penetración del mercado asegurador en la región. Mientras que a nivel nacional ronda el 13%, en Neuquén y el norte de la Patagonia alcanza aproximadamente el 20%, lo que refleja una mayor adopción de seguros en comparación con el promedio del país. Según explicaron, este comportamiento está vinculado al crecimiento económico y a la expansión de actividades productivas.

En ese sentido, la empresa puso especial énfasis en el desarrollo de productos adaptados al sector energético. Los voceros indicaron que, además de cubrir a grandes compañías, también apuntan a toda la cadena de valor vinculada a la actividad hidrocarburífera, con soluciones específicas en seguros patrimoniales, riesgos del trabajo, responsabilidad civil y coberturas técnicas.

La estrategia comercial, explicaron, no se limita a la venta de productos tradicionales, sino que busca acompañar el desarrollo del interior productivo. En particular, destacaron el rol de Neuquén y Río Negro como motores de crecimiento, impulsados principalmente por la industria energética. En ese contexto, la compañía también avanza en la integración de servicios financieros y de salud dentro de su oferta.

Los directivos también hicieron referencia a la estructura del grupo, que incluye unidades de negocio en seguros, salud, retiro y servicios financieros. Señalaron que el objetivo es consolidar una propuesta integral que permita ampliar la base de clientes y mejorar la experiencia del usuario, combinando herramientas tecnológicas con atención personalizada.

La jefa de Gabinete de Mariano Gaido agradeció al Grupo Sancor por ser los primeros en apostar al Polo Tecnológico que se levantó donde habia un basural (Emiliano Ortíz)

En relación con el contexto del mercado, plantearon que el crecimiento del sector asegurador está estrechamente ligado al ciclo económico. Indicaron que en regiones con mayor actividad, como Neuquén, la demanda de seguros tiende a expandirse con mayor rapidez, mientras que en zonas afectadas por la caída del empleo se observa una contracción en la contratación de coberturas.

Finalmente, remarcaron que la reinauguración de la oficina se inscribe en una apuesta de largo plazo por la Patagonia. La compañía recordó que lleva siete décadas de presencia en la región y que su desarrollo histórico estuvo vinculado primero a la fruticultura y, más recientemente, a la expansión de la actividad petrolera. Según señalaron, el potencial de crecimiento, especialmente asociado a Vaca Muerta, abre nuevas oportunidades para el sector asegurador en los próximos años