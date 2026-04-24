Weretilneck reactivará la discusión con los municipios por los ingresos, con correcciones

El 26 de febrero, el gobernador propuso reformas en los repartos de coparticipación y regalías. Foto: M.Ochoa.

El gobierno provincial retomará el debate por la asignación de recursos a los municipios, a partir de las reformas en los esquemas de distribución de la coparticipación y de las regalías.

La discusión fue lanzada hace dos meses y, en principio, se preveía para abril su tratamiento en la Legislatura. Pero el propósito oficial encontró una fuerte resistencia de intendentes y de actores políticos, pero, esencialmente, no aparecieron defensores de las modificaciones.

El 26 de febrero, en ocasión de la presentación de las reformas, el gobernador Alberto Weretilneck propuso la definición de los proyectos finales para el 31 de marzo y calculó sus aprobaciones parlamentarias para abril.

Los tiempos que no fueron

En marzo, efectivamente, el diseño gubernamental tuvo su debate, a partir de reuniones regionales encabezadas por el ministro de Gobierno, Agustín Ríos. Pero, además, aparecieron encuentros y reacciones críticas a la propuesta provincial.

En relación al reparto de la coparticipación, la modificación presentada por Weretilneck proyecta que 24 municipios bajarían sus ingresos, dos casi no tendrían alteraciones y los restantes 13 se beneficiarían.

El gobernador Weretilneck y el ministro Ríos revisando el plan original, con tiempos que después se modificaron. Foto: Marcelo Ochoa.

Por su parte, la distribución por regalías petroleras a los productores pasa de 9 a 14 municipios, con una ecuación diferente. Ganan los cinco incorporados (Mainqué, Huergo, Godoy, Villa Regina y Chichinales) y de los nueve actuales, se benefician siete (Cordero, Allen, Campo Grande, Cinco Saltos, Cipolletti, Allen, Cervantes y Fernández Oro), y pierden dos (Catriel y Roca).

La escasa defensa al plan de Weretilneck por parte de los municipios favorecidos generó un cambio de prioridades. El gobernador entendió, a fines de marzo, que no se justificaba que todo el costo político de la modificación recayera en su administración y, por eso, ordenó al ministro Ríos que dejara pendiente el objetivo inicial.

Un tema con menos «urgencia»

La inquietud por el impasse se extendió en los jefes comunales que retenían expectativas con los cambios. En la última semana, Weretilneck transmitió la vuelta a la discusión para mayo, aceptando la recepción de distintas posiciones.

“Tampoco es un tema de tanta urgencia, sí hay que ponerlo en la mesa y discutirlo”, manifestó el gobernador recientemente y, por su parte, insinuó otros tiempos.

El reclamo a los intendentes de su fuerza o aliados tuvo resultados. Los mandatarios Horacio Zúñiga (Cordero), Daniel Hernández (Campo Grande) y Enrique Rossi (Cinco Saltos) expresaron “su respaldo al esquema de la Provincia”, puntualizando en el proyecto de nueva distribución de las regalías.

Según trascendió, ese posicionamiento -con otros- derivaría en que Weretilneck reactive el debate y las reformas pensadas, tal vez, con retoques aún en estudio.

Las alternativas en análisis

La novedad sería que la referencia poblacional para conformar el índice de coparticipación ya no sea el dato del censo del 2022, sino el número del último padrón electoral. Los registros del Indec reúnen muchas críticas de los municipios.

El gobernador incorporaría esa opción, aunque también sostiene el proyecto original, con la redistribución prevista y la compensación para los municipios perdidosos. Suma, además, la alternativa de sostener momentáneamente el régimen vigente y, como complemento, destinar fondos -como una reparación- a los Estados locales que las correcciones lo favorecen y que la demora los perjudica.

Censo 2022 Ese censo poblacional constituye un punto de crisis en la discusión de la Provincia y la mayoría de los intendentes. La opción en evaluación: adoptar el padrón electoral para constituir el índice de coparticipación de cada municipio.

Las tres opciones están en análisis. Pero, en principio, la revisión se activa, con nuevos plazos.

“Vamos a tener una posición y será, seguramente, el mes próximo”, declaró la semana pasada. Puso también en agenda las modificaciones por las regalías, que se realizan actualmente -explicó- con datos de producción “de hace 20 años”.

En esta cuestión, el gobierno provincial puso en evaluación también su diseño inicial, a partir de las censuras advertidas, y una corrección se vincularía con el mapeo de criterio de cercanía implementado y, por el contrario, volver a los tradicionales ejidos para determinar la producción en cada municipio.

El ministro viajó a Estados Unidos

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, encabezó la ronda de encuentros regionales con los intendentes por la reforma del régimen de coparticipación.

Ese trajín cayó después en un parate cuando el gobernador pidió desacelerar frente al frente crítico que afrontaba la Provincia.

Próximamente, el funcionario activará la iniciativa de reforma. Lo hará a su regreso de Estados Unidos, estimado para este fin de semana.

El ministro -según el decreto 398- viajó para “participar en Washington” de una capacitación” que organizó la Cámara de Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina). La norma aclaró que lo hizo con “todos los gastos cubiertos por la entidad”, “en el marco de las becas otorgadas para tal

fin”.