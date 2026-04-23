Nuevo aumento salarial en Vaca Muerta: Petroleros Privados acordó una suba del 8,6%

El sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa selló un nuevo aumento para sus afiliados correspondiente al último tramo de la paritaria anterior.

Según se informó, el incremento fue pautado en 8,6% y se pagará con los salarios del mes de abril.

Nuevo aumento salarial en Vaca Muerta: de dónde surge

El acuerdo fue firmado con las cámaras empresariales para completar «los últimos tres meses del acuerdo» vigente entre abril de 2025 y marzo de este año, explicó a Diario RÍO NEGRO el secretario general del sindicato, Marcelo Rucci.

El líder petrolero confirmó que el próximo paso será discutir el convenio salarial para el resto de 2026 y los primeros meses de 2027.

Esto podría ocurrir, según dijo, entre los últimos días de abril y los primeros de mayo, para darle velocidad al debate.

La última actualización que habían recibido los trabajadores petroleros de la región había sido de 3%.

El porcentaje se comunicó en una asamblea realizada en enero pasado, donde también se presentó el 5% por zona, el pago de un bono extraordinario de $500.000 y la consolidación de la llamada asignación Vaca Muerta por $360.000.

El impacto de la inflación y la postura del Gobierno nacional

Desde Petroleros Privados defendieron el esquema acordado y aseguraron que es uno de los pocos que superó la inflación acumulada en el periodo considerado, por encima del 32%.

Sobre el aumento otorgado este mes, indicaron que servirá para recomponer los salarios después del primer trimestre del año, donde la escalada de los precios volvió a acelerarse.

Las negociaciones con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Servicios Petroleros (Capese) incluyeron también al sindicato de Petroleros Jerárquicos con representación en Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Según trascendió, el acuerdo todavía no fue homologado por el Gobierno nacional, que busca implementar aumentos por debajo de la inflación y no sumarle presión al indicador.

El reajuste se da en un momento particular de la actividad, donde Vaca Muerta viene de alcanzar un nuevo récord de producción de gas y hay expectativas por el aporte que harán los grandes proyectos exportadores sobre la costa de Río Negro.

Días atrás, Rucci había planteado su preocupación por el masivo arribo de trabajadores de otras provincias a la región.

La cuestión también fue abordada por el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, con quien el líder petrolero mantuvo un encuentro a principios de mes que se entendió no solo como un mensaje de acercamiento gremial sino también político.