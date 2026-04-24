Estrenan en Viedma el documental «Acá no pasa nada» sobre la visita de Videla en 1979

En el marco de las actividades por el aniversario de Viedma y a 50 años del golpe de Estado, este viernes 24 de abril a las 19 se estrenará el cortometraje documental «Acá no pasa nada» en el Campus de la Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). La propuesta, con entrada libre y gratuita, incluirá la proyección del audiovisual y una charla-debate con la participación de sus protagonistas.

El documental reconstruye la visita del dictador Jorge Rafael Videla a Viedma, ocurrida el 22 de abril de 1979 en el contexto del bicentenario de la ciudad. En aquellos años, la presencia de funcionarios nacionales en distintas regiones del país formaba parte de una estrategia para consolidar legitimidad y construir hegemonía en plena dictadura cívico-militar.

La producción fue realizada por el Laboratorio de Contenidos Digitales de la UNRN en el contexto del proyecto «La Democracia no viene de arriba». A lo largo de 20 minutos, el film propone un contraste entre la atmósfera festiva de los actos oficiales y la realidad de quienes atravesaban la represión estatal.

A través de testimonios en primera persona, el relato pone en tensión la información circulante, la censura y la vida cotidiana durante esos años.

Participan del documental periodistas, reporteros gráficos, militantes e investigadores que vivieron la época, entre ellos Carlos Espinosa, Omar Livigni, Estela Jorquera, Abel Degliantoni (autor de las imágenes originales de la visita), Marcelo Ochoa (Argra), Georgina Maders, Cecilia Lini, Gladys Elvira, Néstor Busso y el obispo de Viedma, Esteban María Laxague.

Un espacio de memoria y reflexión

La organización del evento está a cargo del Laboratorio de Contenidos Digitales y la Subsecretaría de Extensión de la Sede Atlántica de la UNRN, que invitan a toda la comunidad a participar de este espacio de memoria colectiva.

Además del estreno presencial, el documental estará disponible de manera online desde el viernes 24 a las 20 hasta el domingo 26 de abril a las 23:59 a través del canal de YouTube de la UNRN, ampliando así el acceso a esta propuesta.