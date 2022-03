Una pareja de Regina se comprometió durante la Corrida de Cipolletti

Eligieron el escenario de una de la corridas más importantes de la Patagonia para que el cariño confesado se materializara en propuesta. Una pareja de profesionales de la salud de Regina se comprometió el sábado frente a una multitud de espectadores que participó de la Corrida Ciudad de Cipolletti.

«Fue todo muy raro, no sabía que estaba pasando. Pero al mismo tiempo fue emocionante, no me lo esperaba para nada«, comentó Laura Varela, licenciada en Bioimágenes alcanzada por la propuesta de su pareja César.

La iniciativa impactó al numeroso público que se encontraba siguiendo la conducción en el escenario principal del evento deportivo. Aunque nada fue improvisado, ya que la escena contó con el apoyo y aval de los organizadores, quienes se reunieron con la pareja de Valera días antes para planificar todo.

«Lo veníamos pensando hace un largo tiempo, pero no encontraba el momento para plasmarlo en algo grande. Elegí la carrera porque me parecía que es un ámbito que nos representa a los dos, luego de habernos conocido corriendo«, comentó César Pino, médico partícipe de la corrida y propulsor del compromiso.

La pareja vive en Regina y tiene tres hijos. Foto gentileza

César, quien se desempeña como médico, ya había participado en la edición 2019 de la Corrida de Cipolletti. El conocer la dinámica y funcionamiento de la carrera, facilitó la elección del espacio para efectuar su solicitud.

Ambos aficionados al deportes comenzaron a estrechar el vínculo hace seis años por medio de un grupo de amigos en común con quienes realizaban prácticas. Desde antes compartían labores en una clínica privada de Regina, pero por trabajar en sectores diferenciados no tuvieron oportunidad previamente de cruzar palabras.

La decisión de concretar el compromiso nació a partir de reiterados diálogos internos acerca de la posibilidad de formalizar en los papeles. «Los charlamos varias veces que queriamos casarno y lo teníamos planificado, pero quedaba todo en stand by«, añadió Pino.

Aún no se concertó una fecha estimada para la boda, aunque los novios pretenden realizar un festejo rodeado de familiares y amigos. «Todavía no charlamos una fecha exacta para el casamiento pero porque todavía es muy reciente. Tenemos que sentarnos a hablarlo y sacar cuentas», precisó la Varela.

César y Laura conforman una familia ensamblada junto a los dos hijos mayores de la mujer -de 19 y 8 años- y el bebe de un año y medio que tienen en común. Hace poco terminaron la construcción de su casa y por el momento planifican continuar habitando la Perla del Valle, a la espera quizás de nuevos horizontes en el futuro.