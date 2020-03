La Copa de la Superliga, también en duda por el coronavirus

En Mendoza, Boca visitaría a Godoy Cruz. ¿Se juega?

El pedido de los médicos de los planteles de la Superliga para prevenir la propagación de coronavirus podría llevara la suspensión del fútbol de primera división. Además, un jugador de la reserva de River está siendo evaluado por síntomas que podrían coincidir con la enfermedad y también fue aislada la nutricionista del plantel.

Hoy a las 19, con Gimnasia-Banfield, comenzaría la Copa de la Superliga, torneo que completa la temporada 2019/2020.

En principio, por solicitud de los gobiernos locales, provinciales y el nacional, la fecha se disputaría a puertas cerradas. Sin embargo, la solicitud que enviaron los profesionales de la salud podría cambiar el panorama.

Los rumores son muchos y las certezas muy pocas, ya que no hay voces oficiales al respecto. Planteles como el de Atlético Tucumán, que este sábado visitaría a River, ya viajaron rumbo a Capital Federal. En caso de suspenderse el fútbol no sería la primera vez, pero resulta cuestionable que la decisión se tome el mismo día que comienza el certamen.

Thomas Gutiérrez, venezolano criado en Colombia y jugador de inferiores de River, está en observación por un posible caso de coronavirus. También se aisló a la nutricionista del plantel de tercera del Millo, que estuvo en contacto con el joven. Gutiérrez disputó la Libertadores sub 20 en Paraguay con River hace algunos días. Versiones periodísticas indican que River y Atlético no jugarían su partido, pero no hay voces oficiales todavía. '' Comunicaremos novedades en cuanto se defina el origen del cuadro clínico mediante los análisis de laboratorio'', avisó el club en su cuenta de twitter.

[Parte médico]



Esta mañana, el jugador de Reserva Thomas Gutiérrez presentó un cuadro de enfermedad de vías aéreas superiores compatible con COVID-19.



Por tal motivo, se activó el protocolo interno aislando al jugador y a los que tuvieron contacto con él. — River Plate (@RiverPlate) March 13, 2020

La mayoría de los eventos masivos en el país fueron suspendidos. La copa jugaría su fecha 1 para cumplir con los compromisos televisivos, de hecho en varios estadios solo dejarían ingresar a los trabajadores de prensa de la transmisión oficial.

Hasta ahora la fecha se juega, pero la decisión puede cambiar en las primeras horas de la tarde.