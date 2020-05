La crisis golpea a 18 de Mayo y Roca se quedaría sin transporte urbano

Con el presente escenario de crisis la Empresa 18 de Mayo no seguiría más prestando el servicio de transporte público en General Roca.

Tras mantener una reunión con sus choferes, ayer, uno de los gerentes de la empresa, Mario Castillo, comentó a allegados y medios locales que “esto de la cuarentena no ayudó para nada, fue atinada la resolución del Presidente pero a nosotros nos hundió”.

Castillo argumentó en sus declaraciones, “estoy cortando 120 boletos los domingos, no me alcanza. De cuatro que se suben dos no pagan o a veces tres, entre policía y trabajadores de salud. Estoy de acuerdo con ello pero a mí no me alcanza”.

En los primeros días del mes de abril la empresa se había adjudicado la licitación para continuar brindando el servicio en los próximos 10 años.

18 de Mayo cuenta con 80 trabajadores y alrededor de 15.000 usuarios utilizar el servicio a diario.

“Voy a morir con las botas puestas, no eché a nadie. Priorizo mi salud y la de mi familia”, enfatizó Castillo en el programa Dar La Nota .

El servicio está asegurado para los próximos días, pero a fin de mes podrían tomarse decisiones determinantes.